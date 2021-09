München - Seit 2013 ist Sir Alex Ferguson nicht mehr Teammanager von Manchester United. Einfluss im Klub hat er jedoch immer noch, denn der ehemalige Trainer der "Red Devils" hat großen Anteil an der Rückkehr von Cristiano Ronaldo.

Ein Anruf von der schottischen Trainerlegende spielte dabei wohl eine gewichtige Rolle, wie die "Manchester Evening News" berichten.

"Fast-Wechsel" zu Manchester City?

Denn zuvor stand Ronaldo, laut übereinstimmender Medienberichte, kurz vor einem Wechsel zum Stadtrivalen Manchester City. Es wäre eine Schmach für jeden Fan der Red Devils gewesen, Ronaldo im Trikot des verhassten Stadtrivalen zu sehen.

Wohl auch für den langjährigen Trainer, Manager und Wegbegleiter des Portugiesen, Sir Alex Ferguson. Warum also nicht wiederholen, was schon einmal funktioniert hat und den Portugiesen ins Old Trafford holen?

Schon 2003 setzt sich Ferguson für den damals noch jungen Ronaldo ein und lockt ihn von Sporting Lissabon zu Manchester United. Seitdem ist Sir Alex eine Art "Fußballvater" für Ronaldo, auch weil dieser keine besonders gute Beziehung zu seinem leiblichen Vater pflegte.

Rückkehr des "verlorenen Sohnes"

Also griff der 79-jährige offenbar zum Hörer und rief den portugiesischen Superstar an, um einen möglichen Super-GAU zu verhindern. Was in diesem Gespräch gesprochen wurde, wird vermutlich niemals jemand erfahren. Die daraus resultierende Entscheidung aber, lässt die Fans von Manchester United freudestrahlend zurück und sorgt für die Rückkehr des "verlorenen Sohnes"!

Der Europameister von 2016 ließ sich von seinem ehemaligen Trainer dazu überreden zurück zu dem Klub zu kommen, bei dem er seine ersten Jahre im europäischen Spitzenfußball verbringt. Zurück zu jenem Klub, mit dem er zum ersten Mal Champions League-Sieger wird und bei dem er den ersten von insgesamt fünf Weltfußballer-Titeln feiert.

Wie eng die Beziehung zwischen Ronaldo und Ferguson ist, zeigen Aussagen und Gesten aus der Vergangenheit. Nach seinem Abgang zu Real Madrid sprach CR7 in Interviews immer wieder über Ferguson und die Zeit bei Manchester United, velor dabei nie ein schlechtes Wort. Nach dem EM-Finale 2016, dass Ronaldo mit Portugal gewann, wartete Ferguson nach der Siegerehrung extra auf seinen alten Schützling um ihm zu gratulieren und zu umarmen.

Nachdem der Wechsel des Superstars perfekt ist, postet dieser ein emotionales Statement auf seiner Instagram-Seite und macht zu Ende klar, warum er wieder das rote Trikot von Manchester United trägt. Er beendet seinen Post mit den Worten: "Sir Alex, das ist für dich!".

Philipp Schmalz

