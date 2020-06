München - Der US-amerikanische Fußballverband USSF will diese Woche über eine umstrittene Vorschrift beraten, die es Nationalspielern verbietet, während der Nationalhymne zu knien. Die Chancen auf eine Abschaffung der Regel stehen nicht schlecht, wie "ESPN" berichtet.

Positive Rückmeldungen für Abschaffungspläne

Angestoßen wurden die Diskussionen zur Abschaffung von der Präsidentin der U.S. Soccer Federation, Cindy Parlow Cone. Am Dienstag will sich das oberste Gremium des USSF zusammensetzen und über eine mögliche Außerkraftsetzung der Vorschrift diskutieren. Bis Freitag könnte dann eine entsprechende Abstimmung innerhalb des Gremiums durchgeführt werden, wodurch die Regelung erstmal nichtig wäre.

Endgültig könne die Vorschrift aber erst bei einem allgemeinen Treffen des Fußballverbandes abgeschafft werden. Dieses Treffen wird wohl im Februar oder März des nächsten Jahres stattfinden. Von Seiten der Athleten kommen überwiegend positive Rückmeldungen, am vergangenen Sonntag sprach sich das "USSF Athlete Council" intern für eine Abschaffung der Regel aus, berichtet Jeff Carlisle bei "ESPN".

Offen ist hingegen noch, wie das Gremium des Fußballverbandes über den Verbleib der Vorschrift entscheiden wird. Parlow Cone sei aber sehr zuversichtlich, so Carlisle. Parlow Cone habe in den vergangenen Tagen genügend Zustimmung von den anderen Gremiumsmitgliedern erhalten und könne daher optimistisch in die Gespräche gehen.

Regelung sollte Nachahmer verhindern

Die Vorschrift wurde 2017 als Reaktion auf die zunehmenden Proteste von US-Sportlern während der Nationalhymne verabschiedet. Der ehemalige NFL-Quarterback Colin Kaepernick war der erste Sportler, der das Knien bei der Hymne nutzte, um auf die anhaltende Polizeigewalt und Ungerechtigkeit in den Vereinigten Staaten aufmerksam zu machen.

In einer Vielzahl von Sportarten folgten Athleten Kaepernicks Vorbild, so auch im Fußball. Dort kniete Megan Rapinoe bei Länderspielern der US-Frauennationalmannschaft und solidarisierte sich mit den Protesten des Quarterbacks. Daraufhin verabschiedete die USSF die Regelung 604-1, die fortan Spieler dazu verpflichtete bei der Nationalhymne "respektvoll" aufzustehen, wodurch Nachahmer vermieden werden sollten.

Durch die Geschehnisse rund um den Tod von George Floyd stehen nicht nur die von Kaepernick und Rapinoe angestoßenen Proteste wieder im Mittelpunkt, sondern auch die umstrittene Verordnung. Weltweit knien Menschen auf Demonstrationen und fordern mehr Gerechtigkeit für ihre Mitmenschen und erinnern so an Floyd und die Proteste der Sportwelt.

Laut "ESPN" haben gerade auch diese Bilder zu einem Umdenken beim nationalen Fußballverband geführt.

