Köln (SID) - Der FC Valencia hat im Kampf um den Einzug in das spanische Pokalfinale eine Niederlage abgewendet. Der achtmalige Pokalsieger kam trotz langer Unterzahl im Halbfinal-Hinspiel bei Favoritenschreck Athletic Bilbao zu einem gerechten 1:1 (0:1). Damit ist die Ausgangslage für das Rückspiel am 2. März in Valencia völlig offen.

Stürmer Hugo Duro (65.) erzielte den wichtigen Ausgleich für die Gäste, die nach einer Roten Karte gegen Maxi Gomez in der Nachspielzeit der ersten Hälfte lange mit einem Mann weniger spielen mussten. Zuvor hatte Raul Garcia (37.) den 23-maligen Pokalsieger Bilbao in Führung gebracht.

Bereits am Mittwoch hatte sich das Überraschungsteam Betis Sevilla eine gute Ausgangsposition verschafft. Die Andalusier besiegten den Madrider Vorort-Klub Rayo Vallecano mit 2:1 (1:1) und haben nun im Rückspiel am 3. März alle Trümpfe in der Hand.