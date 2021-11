Glasgow (SID) - Der schottische Fußball-Rekordmeister Glasgow Rangers hat den Niederländer Giovanni van Bronckhorst (46) als neuen Teammanager verpflichtet. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt. Der ehemalige Nationalspieler tritt vorbehaltlich einer Arbeitserlaubnis die Nachfolge von Steven Gerrard an, der in der vergangenen Woche den Klub nach dreieinhalb Jahren in Richtung Aston Villa verlassen hatte. Van Bronckhorst hatte von 1998 bis 2001 bereits für die Schotten gespielt und wurde dort zweimal Meister.

"Ich bin hocherfreut, als neuer Manager zu den Rangers zurückzukehren", sagte van Bronckhorst: "Ich habe das große Glück, mit einer Mannschaft zu arbeiten, die in jeder Hinsicht gut dasteht."