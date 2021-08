Köln (SID) - Schottland setzt nach dem EM-Aus in der Gruppenphase weiter auf Steve Clarke als Teammanager der Fußball-Nationalmannschaft. Wie der schottische Verband am Dienstag mitteilte, wurde der Vertrag des 57-Jährige bis zur EM 2024 in Deutschland verlängert.

"Steve hat dem schottischen Männer-Nationalteam Erfolg und Stabilität gebracht, und nach den Erfahrungen der EURO 2020 war es für alle Seiten sinnvoll, in den kommenden Kampagnen darauf aufzubauen", sagte der FA-Geschäftsführer Ian Maxwell.

Unter Clarke, seit Mai 2019 im Amt, hatten die Bravehearts 23 Jahre nach der WM 1998 den Sprung zurück auf die große Fußball-Bühne geschafft. Mit nur einem Punkt aus dem 0:0 in der Battle of Britain beim Erzfeind England war nach der Vorrunde aber Schluss für den Co-Gastgeber, der in Glasgow Tschechien (0:2) und Kroatien (1:3) unterlag. Auf dem Weg zur WM 2022 in Katar sind die Schotten derzeit Gruppenzweiter hinter Dänemark.