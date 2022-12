Mailand (SID) - Der ehemalige italienische Fußball-Nationalspieler Gianluca Vialli (58), der vor vier Jahren von seiner Bauchspeicheldrüsen-Krebserkrankung genesen war, kämpft wieder gegen einen Tumor und muss daher seinen Posten als Delegationsleiter der Azzurri aufgeben. Nach Gesprächen mit den Onkologen, die ihn behandeln, habe er beschlossen, seine "derzeitigen und zukünftigen beruflichen Verpflichtungen hoffentlich nur vorübergehend auszusetzen", schrieb Vialli dem italienischen Fußballverband FIGC am Mittwoch.

In dieser Phase der Krankheit müsse er all seine Energien zur Genesung einsetzen, hieß es im Schreiben. "Vialli ist ein absoluter Eckpfeiler der italienischen Nationalmannschaft und wird es auch in Zukunft sein. Dank seiner außergewöhnlichen psychischen Stärke bin ich überzeugt, dass er bald zurückkehren wird. Er kann sich auf jeden Einzelnen von uns verlassen, denn wir sind ein Team, auch abseits des Spielfelds", sagte Verbandschef Gabriele Gravina in einer ersten Reaktion.

Der ehemalige Angreifer Vialli war Mitglied jener Azzurri-Auswahl, die 1990 bei der Heim-WM Dritter geworden war.