Köln (SID) - Bayern-Star Alphonso Davies ist in seiner kanadischen Heimat erneut zum Fußballer des Jahres gewählt worden. Für den 22-Jährigen ist es die vierte Auszeichnung innerhalb von fünf Jahren. Bei der WM in Katar hatte Davies beim 1:4 gegen Kroatien das erste Tor der WM-Geschichte Kanadas erzielt. Der Co-Gastgeber der WM 2026 schied jedoch in der Vorrunde aus.

Davies war maßgeblich daran beteiligt, dass sich Kanada zum ersten Mal seit 36 Jahren und zum zweiten Mal überhaupt für die WM qualifizieren konnte. Bereits 2018, 2020 und 2021 war der Linksverteidiger vom deutschen Rekordmeister zum Fußballer des Jahres in Kanada gewählt worden.