München - Real Madrid befindet sich auch nach dem Gewinn der 35. Meisterschaft in Spanien in Torlaune. Gegen Schlusslicht UD Levante siegte der Champions-League-Finalist am Donnerstagabend mühelos mit 6:0 (4:0).

Ferland Mendy (13.), Karim Benzema (19.), Rodrygo (34.) und Vinicius Junior (45., 68., 83.) bescherten dem Team von Trainer Carlo Ancelotti das Torfestival.

Auch San Sebastian und Villarreal siegen klar

Im Rennen um das internationale Geschäft punkteten Real Sociedad San Sebastian durch ein 3:0 (1:0) gegen den FC Cadiz sowie der FC Villarreal durch ein 5:1 (4:1) bei Rayo Vallecano.

