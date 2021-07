München - Mit Sergio Ramos hat Paris Saint-Germain einen namhaften Neuzugang präsentiert. Die Verpflichtung der Real-Legende bis 2023 hat nun auch Auswirkungen auf Thilo Kehrer.

So gab PSG bekannt, dass Ramos seine geliebte Rückennummer 4 erhalten wird - diese wurde in den vergangenen Jahren jedoch vom deutschen Verteidiger getragen.

Ramos will aus Aberglauben die 4

"Ich schätze sie aus Aberglauben sehr, denn ich hatte sie von Beginn meiner Karriere an, und dann hat sie mich mein ganzes Leben lang begleitet, weitergeführt, viel Glück und viele Siege gebracht", zitierte der französische Topklub seinen Neuzugang.

"Jetzt ist die 4 ein Teil von mir als Person und als Profi. Für mich ist es ein Privileg, diese Nummer bei einem so tollen Klub wie Paris Saint-Germain tragen zu dürfen. Es wird also etwas ganz Besonderes sein, meine Nummer hier in Paris tragen zu können."

Laut Vereinsangaben wird Kehrer in Zukunft die 24 auf dem Rücken tragen, die er demnach auch auf Schalke getragen haben soll.

El mejor lugar para seguir soñando, el mejor club para seguir ganando. Vamos a luchar con todo y por todo. Allez @PSG_espanol!#IciCestParis #WeAreParis pic.twitter.com/8ZcPCBuyMs — Sergio Ramos (@SergioRamos) July 8, 2021

In Gelsenkirchen hatte der Abwehrspieler allerdings die Rückennummer 20, die er auch bei PSG bereits trug.

