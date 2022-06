Fussball international

Bale verlässt Real: Ein königliches Missverständnis

Die Karriere von Gareth Bale neigt sich dem Ende zu. Der Waliser verlässt Real Madrid, ein neuer Klub ist noch nicht in Sicht. Nach insgesamt neun Jahren ist Schluss bei den Königlichen. Neun Jahre, in denen der 33-Jährige nie wirklich ankam in der spanischen Hauptstadt.