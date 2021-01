Köln (SID) - Weiterhin ohne den verletzten Mario Götze hat der niederländische Fußball-Erstligist PSV Eindhoven einen Rückschlag im Titelkampf kassiert. Der 24-malige Meister verlor im Topspiel bei Feyenoord Rotterdam mit 1:3 (0:3). Götze, Weltmeister von 2014, fehlte wie schon in den vergangenen fünf Partien in der Eredivisie wegen Muskelbeschwerden. Trainer Roger Schmidt kehrte nach einem Spiel Sperre wieder an die Seitenlinie zurück.

Mark Diemers (7.), Steven Berghuis (25.) und Brian Linssen (41.) trafen für Feyenoord. Ibrahim Sangare (56.) erzielte den Anschluss für Eindhoven nach Vorarbeit von Linksverteidiger Philipp Max. Der Nationalspieler wurde nach 79 Minuten ausgewechselt.

Durch die dritte Saisonniederlage liegt Eindhoven als Zweiter vier Zähler hinter Spitzenreiter Ajax Amsterdam. Der Rekordmeister kann am Sonntag (16.45 Uhr/DAZN) beim AZ Alkmaar noch nachlegen.