Es war eine Szene, die an die Comic-Verfilmung "300" erinnerte: In dem Film hält eine winzige Zahl Spartaner einem übermächtigen persischen Gegner an einem Engpass stand.

West-Ham-United-Anhänger Chris Knoll, genannt Knollsy, hat zwar nicht den Sixpack von "300"-Kriegerkönig Leonidas, doch im Halbfinal-Rückspiel der Conference League gegen AZ Alkmaar empfahl er sich zwingend für eine Rolle, sollte der Film irgendwann neu aufgelegt werden.

West Ham fan "Knollsy" protecting the family stand and fending off AZ ultras

Es gibt nun sogar eine Actionfigur von Knollsy

Eine Horde Alkmaar-Hooligans wollte nach dem Schlusspfiff einen Bereich für Familien und Freunde der West-Ham-Profis stürmen. Als die schwarzgekleideten Chaoten gerade eine Treppe hochkamen, stellte Knollsy sich ihnen in den Weg.

Zusammen mit einem Mitstreiter prügelte er, man muss das so sagen, auf die Hooligans ein. Welle um Welle drängte der vierfache Vater zurück - bis die Gegner den Rückzug antraten.

Nach seiner Heldentat war er schwer gezeichnet, blaues Auge, zerrissenes Shirt. Doch der Zuspruch war gewaltig. Auf eBay wurde sogar eine Actionfigur von ihm verkauft.

Final-Ticket für Knollsy

Doch das größte Geschenk kam von seinem Lieblingsklub: Eine West-Ham-Mitarbeiterin, die auf einem der Plätze saß, die der 58-Jährige verteidigte, besorgte ihm eine Eintrittskarte für das Conference-League-Finale in Prag. Ein Spiel, für das es angesichts der 20.000 Zuschauer in der Prager Arena nur wenige Karten gibt.

"Ich war bei der Arbeit. Als ich den Anruf erhielt, habe ich fast geweint", berichtete Knollsy der "DailyMail". "Ich bin so froh, so glücklich."

Im Endspiel trifft West Ham auf die AC Florenz - und Knollsy kann sich hoffentlich aufs Fußballschauen beschränken.