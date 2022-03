Abuja/München - Mit einem 1:1-Unentschieden in Nigeria sichert sich Ghana die Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

Der Erfolg der "Black Stars" geriet aber schnell in den Hintergrund: Die nigerianischen Fans im Abuja National Stadium ließen ihrem Frust freien Lauf und stürmten nach dem Abpfiff den Rasen.

Nigeria gegen Ghana: Erschreckende Bilder auf den Rängen

Videos in den Sozialen Netzwerken zeigen, dass zahlreiche Anhänger der "Super Eagles" ihre Plätze auf den Tribünen verließen und wutentbrannt das Feld stürmten.

Die Masse strömte zielsicher auf den Spielertunnel zu und wollte auf die Akteure, die zuvor die WM-Teilnahme denkbar knapp verpasst hatten, losgehen.

Auch Sitzbänke sind vor den Scharen an enttäuschten Fans nicht zu retten, die Polizei soll gegen die marodierenden Nigerianer Tränengas eingesetzt haben.

Die Nigeria Fans sind garnicht zufrieden mit dem WM-Aus und beginnen das Stadion zu zerstören. Bänke werden umgeworfen und zertrümmert. Die Polizei greift mit Tränengas ein!pic.twitter.com/RzVlWEu7Vo — Scout (Football News Page) (@ScoutFCB) March 29, 2022

Auswärtstorregel entscheidet über WM-Ticket

Dank der Auswärtstorregel genügte der ghanaischen Nationalmannschaft das 1:1 im Playoff-Rückspiel für die Qualifikation zur WM in Katar.

Nachdem Arsenal-Star Thomas Partey die Gäste in der 10. Minute in Führung gebracht hatte, konnte William Troost-Ekong nur noch per Foulelfmeter (22. Minute) ausgleichen.

Ghana zum vierten Mal bei WM dabei

Ghana, trainiert von Ex-BVB-Spieler Otto Addo, reist damit zum vierten Mal zu einer Weltmeisterschaft.

Die "Super Eagles" verpassen zum ersten Mal seit der WM in Deutschland 2006 das größte Fußballturnier der Welt.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.