Köln (SID) - Die südkoreanische Fußball-Nationalmannschaft hat dank zweier Bundesligaprofis den vierten Sieg in der WM-Qualifikation geholt. Der Mainzer Jae-Sung Lee (33.) und der Freiburger Woo-Yeong Jeong (79.) trafen beim 3:0 (1:0)-Erfolg am Dienstag gegen den Irak für die Gäste. Südkorea steht damit nach sechs Spielen mit 14 Punkten auf dem zweiten Platz in der Gruppe A. Der ehemalige Bundesligaprofi Heung-Min Son erzielte den dritten Treffer per Elfmeter (74.).

Auch Japan feierte seinen vierten Sieg und sprang in der Gruppe B auf den zweiten Platz. Die Japaner setzten sich im Oman mit 1:0 (0:0) durch und haben nun zwölf Punkte auf dem Konto. Junya Ito (KRC Genk) erzielte in der 81. Minute den entscheidenden Treffer. In Wataru Endo (VfB Stuttgart) und Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf) stand je ein Profi aus der Bundesliga sowie der Zweiten Liga in der Startelf der Gäste.

In zwei Sechsergruppen lösen nur die ersten beiden jeder Staffel direkt das Ticket für die WM 2022 in Katar. Die beiden Drittplatzierten spielen untereinander den Teilnehmer für das interkontinentale Play-off aus, in dem es um einen weiteren WM-Startplatz geht.