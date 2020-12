München/Wien - Er wird mit dem besten Fußballspieler der Welt verglichen und strebt nach dem Ballon d'Or.

Der 17-jährige Yusuf Demir von Rapid Wien könnte der nächste Superstar des europäischen Fußballs werden. Trainer Dietmar Kühbauer schwärmt: "Der hat ein Talent, das kannst du nicht trainieren. Das hat er vom lieben Gott bekommen."

Sein Berater Emre Öztürk zieht Vergleiche zur Weltspitze: "Yussi ist sehr kreativ, dribbelstark und hat einen super linken Fuß. Seine Technik und Übersicht sind überragend. Mit seiner Spielweise erinnert er eben sehr an Messi."

Demir kennt diese Lobhuldigungen. Seitdem er beim Mercedes-Benz-Junior-Cup, einem international renommierten U19-Hallenturnier, bereits im zarten Alter von 15 Jahren zum besten Spieler des Turniers ernannt wurde, ist er in aller Munde.

Über die Vergleiche mit Messi sagt er: "Natürlich freut man sich darüber, mit dem besten Spieler verglichen zu werden. Aber das lasse ich nicht allzu sehr an mich ran."

Demir möchte die Champions League gewinnen

Gleichwohl strebt er nach dem Maximum. Wie es sich für einen jungen Fußballprofi gehört, stellt er zwar seine kurzfristigen Ziele mit Rapid Wien in den Vordergrund, spricht aber auch offen über seine langfristigen Pläne.

"Natürlich habe ich Ziele, wie zum Beispiel möglichst viele Titel oder sogar die Champions League zu gewinnen. Ganz persönlich habe ich, schon seit ich ein kleines Kind bin, den Traum, eines Tages den Ballon d'Or zu gewinnen", erzählt er. "Das ist wahnsinnig weit weg, aber etwas, wofür ich morgens aufstehe und Vollgas gebe."

Es besteht kein Zweifel daran, dass der Tabellendritte der österreichischen Bundesliga lediglich ein Sprungbrett ist. "Natürlich will ich eines Tages für ein europäisches Top-Team spielen, aber alles step by step", sagt er. In den Medien wurde er bereits mit Borussia Dortmund, dem FC Bayern München oder dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.

Der Berater denkt bereits in konkreten Schritten: "Wir wollen nichts erzwingen, aber weit ist es nicht mehr bis zum Auslandswechsel." Sein Vertrag in Wien gilt bis Sommer 2022. Das heißt: Nach der laufenden Saison könnte Rapid Wien noch einmal eine hohe Ablöse erzielen.

Dem ältesten Fußballverein von Österreich entsprungen

Demir lernte das Fußballspielen beim First Vienna FC, dem ältesten Fußballverein Österreichs. Im Alter von zehn Jahren wechselte er in die Nachwuchsabteilung von Rapid Wien. Sein Aufstieg verlief rasant.

Zwei Tage vor seinem 16. Geburtstag debütierte er bereits für die 2. Mannschaft von Rapid in der Regionalliga. Nach zwei Spielen rückte er in den Profikader auf. Im Dezember 2019, mit 16 Jahren, sechs Monaten und zwölf Tagen, debütierte er in der österreichischen Bundesliga.

13 Partien hat er in der höchsten Spielklasse seitdem absolviert. Hinzu kommen ein Spiel im ÖFB-Cup, eins in der Champions-League-Qualifikation und zwei in der Europa League. Seine Ausbeute: vier Tore, zwei Vorlagen.

"Ich kann sehr gefährlich im letzten Drittel sein", weiß er. "Tempodribblings, Übersicht, Abschluss. Ich versuche, möglichst effizient zu sein in meinen Aktionen."

Demir könnte auch für die Türkei spielen

Der 1,73 Meter große Ballkünstler hat bereits drei Spiele für die U21 Österreichs absolviert. Sein Debüt in der A-Nationalmannschaft dürfte nur eine Frage der Zeit sein.

Vielleicht schon bei der Europameisterschaft 2021, zumindest aber bei der Weltmeisterschaft 2022 könnte, ja: soll Demir ein Hoffnungsträger der österreichischen Nationalmannschaft sein.

Der offensive Mittelfeldspieler ist aufgrund seiner Vorfahren zwar auch für die türkische Nationalmannschaft spielberechtigt, die bereits Interesse bekundet hatte. Dies sei für das Ausnahmetalent allerdings keine Option.

"Demir hatte sich da schon längst beim ÖFB eingelebt. Insofern gibt es keinen Grund, zu wechseln", so der Berater.

Hier scheint seine Zukunft also geklärt zu sein. Ganz anders als seine nächste Station im Vereinsfußball.

Aber wer mit Messi verglichen wird, dem stehen ohnehin alle Türen offen.

Oliver Jensen

