München - Schweden-Stürmer Zlatan Ibrahimovic wird den "Tre Kronor" im Hinspiel der WM-Playoffs aufgrund einer Gelb-Sperre fehlen und schockiert nun mit einer Aussage.

In der Nachspielzeit der Partie gegen Spanien (0:1) holte Ibrahimovic sich noch eine Gelbe Karte ab, nachdem er dem spanischen Verteidiger Cesar Azpilicueta bei einer schwedischen Ecke seine linke Schulter in den Rücken gerammt hatte. Azpilicueta krachte in seinen Vordermann und ging zu Boden.

"Ich würde es wieder tun. 100-prozentig. Das bin ich", zeigte Ibrahimovic im "Guardian" auch Tage danach wenig Reue. Er ergänzte: "Ich habe es absichtlich gemacht, und schäme mich nicht, das zu sagen. Denn er hat etwas Dummes gegenüber einem meiner Mitspieler gemacht."

Zlatan got a yellow card for this shoulder charge on Azpilicueta 😳 pic.twitter.com/64ipgvvm4X — ESPN FC (@ESPNFC) November 15, 2021

Der Spanier habe gegenüber dem namentlich nicht genannten Mitspieler "den großen Mann" gemacht, so die Stürmer-Ikone.

Seine Tätlichkeit, für die Rot angemessen gewesen wäre, findet Ibrahimovic rückblickend zwar "dumm", sagte aber auch: "Ich habe es trotzdem getan, um ihm klarzumachen: 'Das machst du verdammt noch mal nicht. Du hast nicht die Eier, es mir gegenüber zu machen. Ich werde dir zeigen, was passiert, wenn du das machst.' Darum habe ich es getan."

Der 40-Jährige sieht seine Sperre gelassen. "Darum geht es nicht", sagte er. "Es geht darum, dem Typen klarzumachen, dass man sich über niemanden lustig macht, der am Boden liegt. Du greifst keinen Hund an, der nicht redet. Greife den an, der in der Lage ist, etwas zu tun. Es ist zu einfach, meine Mitspieler zu schikanieren, die 20 sind und sehr nett. Ich hoffe, das versteht er jetzt."

