Kopenhagen (SID) - Gut neun Monate nach seinem Herzstillstand bei der EM hat Christian Eriksen am Ort seines Zusammenbruchs ein zweites Traum-Comeback gegeben. Der 30-Jährige führte die dänische Fußball-Nationalmannschaft in Kopenhagen unter großem Jubel der Fans erstmals wieder als Kapitän aufs Feld und traf im Test gegen Serbien auch noch zum Endstand von 3:0 (1:0). Im Parken-Stadion war er am 12. Juni kollabiert.

"Willkommen zu Hause, Christian", stand neben einem rotem Herzen auf weißem Grund auf einem Transparent. Drei Tage zuvor war Eriksen gegen die Niederlande in Amsterdam eingewechselt worden und hatte bei der dänischen 2:4-Niederlage das schönste Tor des Abends erzielt. Diesmal trafen für die Dänen neben dem Kapitän auch Joakim Maehle (Atalanta Bergamo/15.) und der Frankfurter Bundesliga-Profi Jesper Lindström (53.).