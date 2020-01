Köln - Der belgische Fußballlehrer Johan Walem ist neuer Trainer der zyprischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 47-Jährige tritt die Nachfolge des Israelis Ran Ben Shimon an. Walem war bislang Coach der U21-Auswahl Belgiens, seinen Posten auf Zypern tritt er am 1. Februar an.

