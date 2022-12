Köln (SID) - Trainer Steffen Baumgart von Fußball-Bundesligist 1. FC Köln sieht im Verbleib von Hansi Flick als Bundestrainer die richtige Entscheidung. "Ich bin froh darüber, dass der weitermacht, der es aus meiner Sicht am besten kann", sagte Baumgart in einer Medienrunde am Donnerstag.

Flick sei "der beste Bundestrainer, den wir haben", sagte Baumgart, der sich gegen eine Lösung aus dem Ausland aussprach. Er habe die deutsche Mannschaft bei der WM in Katar "nicht so schlecht gesehen, wie sie gerade gemacht wird. Wir sind raus, das ist schade. Die Leistung war aus meiner Sicht aber so, dass du hättest weiterkommen können", sagte Baumgart.

Der 50-Jährige hatte am Donnerstag mit seiner Mannschaft das Training nach kurzer WM-Pause wieder aufgenommen, nach einer einwöchigen Weihnachtsunterbrechung geht es dann ab dem 2. Januar in die heiße Vorbereitungsphase auf den zweiten Saisonteil.