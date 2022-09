München - Armel Bella Kotchap ist von seiner erstmaligen Berufung in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft überrascht worden. "Ich kannte die Nummer nicht. Ich habe mich sehr gewundert, aber auch riesig gefreut", sagte der 20 Jahre alte Innenverteidiger des englischen Erstligisten FC Southampton über den Anruf von Bundestrainer Hansi Flick.

Die Tage mit der Nationalmannschaft und die Nations-League-Spiele gegen Ungarn am Freitag in Leipzig und drei Tage später gegen England in London will er nutzen, um seine "Qualitäten einzubringen und andere Qualitäten dazuzulernen". Flick wolle er mit Blick auf die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) "überzeugen".

Flick hatte die überraschende Nominierung von Bella Kotchap damit begründet, dass dieser sich "sehr, sehr gut entwickelt" habe.

Bella Kotchap hat der Wechsel vom Bundesligisten VfL Bochum auf die Insel gut getan. "Ich habe von meinem Verein einen sehr guten Plan aufgezeigt bekommen. Ich habe die Möglichkeit, jeden Tag an meinen Schwächen zu arbeiten", sagte er bei der Ankunft der DFB-Auswahl am Kempinski Hotel Gravenbruch in Frankfurt am Main. Zudem spüre er großes Vertrauen von Teammanager Ralph Hasenhüttl.

