Düsseldorf - Stehen wichtige Entscheidungen an, kann es sich lohnen, zwischen den Zeilen zu lesen. Bei der Suche nach einem Nachfolger für Joachiom Löw werden die Hinweise allerdings gar nicht mehr groß versteckt. Simples Zuhören reicht da schon.

Denn wie Oliver Bierhoff das Verhältnis zu Stefan Kuntz hervorhob, ließ aufhorchen. Da schwelgte der DFB-Direktor in alten Erinnerungen, verriet, wie er im Alter von 18 Jahren gemeinsam mit Kuntz zum Training von Bayer Uerdingen fuhr.

Das Verhältnis stimmt

"Dass wir ihn positiv bewerten, zeigt sich ja schon darin, dass wir seinen Vertrag verlängert haben. Ich kenne ihn schon sehr lange. Die Wertschätzung im Verband für ihn ist sehr hoch", sagte Bierhoff vor dem Start der U21-EM (live auf ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de), er betonte, Kuntz sei "ein guter Kommunikator".

Das Binnenverhältnis stimmt also schon mal. Beste Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit.

Offiziell spielt Bierhoff bei der Suche nach einem Erben für Löw zwar weiter auf Zeit, der Grund dafür ist aber Kuntz - beziehungsweise Löws Assistent Marcus Sorg, der den Job zusammen mit Kuntz übernehmen könnte. "Ich habe wirklich keine Eile, weil wir DFB-intern eine gute Lösung haben", sagte Bierhoff. Ein Nachfolger aus dem eigenen Stall? Das, betonte Bierhoff, sei doch "immer" das Ziel des Verbandes.

Noch Fragen?

Doch Bierhoff lässt sich nicht unter Druck setzen. "Wir schauen uns den Markt weiter in Ruhe an und gucken, was passiert - und entscheiden dann, wenn die Notwendigkeit wirklich da ist", betonte Bierhoff. Das ist erst mit Löws Abschied nach der EM im Sommer der Fall. Danach geht es mit einem neuen Bundestrainer erst im September in der WM-Qualifikation weiter.

Spätestens im Sommer steht dann auch fest, was Kuntz nach einem Titelgewinn 2017 und einer Final-Niederlage 2019 diesmal mit den Junioren erreicht hat. Nach der Gruppenphase findet vom 31. Mai bis 6. Juni die Endrunde statt.

Gespräche mit Fritz Keller

Klar: Theoretisch könnten auch ein prominenterer Coach wie die aktuell bei ihren Klubs vertraglich gebundenen Jürgen Klopp (FC Liverpool/2024) oder Hansi Flick (Bayern München/2023) unter Umständen frei werden. Auch die Option Ralf Rangnick könnte Bierhoff dann genau geprüft haben.

Die interne Variante lasse ihn "ein bisschen ruhiger sein", meinte Bierhoff. Es sei "natürlich auch unser Ziel, gute Trainer aufzubauen", ergänzte Bierhoff. Das gelte für die Bundesliga oder die Nationalmannschaft.

Der frühere Nationalspieler will in der Bundestrainer-Frage in dieser Woche am Rande der Zusammenkunft der Nationalmannschaft in Düsseldorf auch weitere Gespräche mit der Delegation um Präsident Fritz Keller führen. "Zeit ohne Ende haben wir nicht, aber wir haben keinen Zeitdruck", sagte er.

Was sagt eigentlich Kuntz selbst?

Seine U21 habe "absoluten Vorrang", und sowieso habe Bierhoff "gesagt, dass sich der DFB Zeit nehmen wird. Also ist doch vollkommen klar, dass in meinem Kopf absolute Konzentration auf der U 21 liegt." Wenn das anstehende Turnier vorbei sei, ja, dann könne man "auch mal über andere Sachen reden oder nachdenken".

Oder, wie er gegenüber ran erklärte: "Meine Oma hat immer gesagt: alles zu seiner Zeit."

Auch hier gilt: Die Hinweise sind nicht mehr zu überhören.

