Frankfurt am Main (SID) - DFB-Direktor Oliver Bierhoff lässt sich bei der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Bundestrainer Joachim Löw nicht drängen. "Wir werden es in Ruhe erörtern und besprechen. Wir haben da keinen Zeitdruck", sagte Bierhoff bei einem Medien-Talk des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Donnerstag.

Er werde weiterhin "nicht einzelne Trainer kommentieren", betonte Bierhoff: "Aber wir haben tolle Trainer im DFB, tolle Trainer in Deutschland."

Löw wird nach der EM im Sommer (11. Juni bis 11. Juli) sein Amt nach 15 Jahren aufgeben. Als Nachfolger wurden zuletzt vor allem Ralf Rangnick, Bayern-Coach Hansi Flick und U21-Trainer Stefan Kuntz gehandelt. "Ich konzentriere mich jetzt erst einmal auf meine U21. Dann wird man weitersehen", sagte Kuntz.