München - In der deutschen Nationalmannschaft bahnt sich ein waschechter Transfer-Hammer an!

Wie "Sky" berichtet, wurde der Stuttgarter Linksverteidiger Borna Sosa eingebürgert. Schon in der kommenden Woche erhält er demnach seinen deutschen Pass und ist damit für den DFB spielberechtigt.

Der deutsche Verband habe sich in den vergangenen Monaten intensiv um die Einbürgerung bemüht. Diese Möglichkeit bestand wohl, weil Sosas Mutter in Berlin geboren und aufgewachsen ist. Der Spieler selbst kam in Zagreb zur Welt.

Sosa schon bei der EM 2021 für den DFB?

Gut möglich, dass der 23-Jährige schon bei der kommenden Europameisterschaft für das Team von Joachim Löw aufläuft. Zuvor durchlief er sämtliche Jugendmannschaften des kroatischen Verbands.

Im Juli 2018 zog Sosa im Zuge seines Wechsels von Dinamo Zagreb zum VfB nach Deutschland. In der aktuellen Saison kommt er in 23 Spielen immerhin auf zehn Assists. Vor allem seine Flankenstärke dürfte die deutschen Verantwortlichen überzeugt haben.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.