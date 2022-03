Frankfurt am Main (SID) - U21-Kapitän Jonathan Burkardt kann seine Nicht-Berücksichtigung für den ersten Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im WM-Jahr nachvollziehen. "Mit meinen Leistungen in der Rückrunde habe ich das einfach noch nicht verdient, eingeladen zu werden", sagte der 21 Jahre alte Profi vom FSV Mainz 05 der Bild-Zeitung.

"Bis Samstag noch kein Tor geschossen zu haben, das war nicht mein Anspruch", ergänzte Burkardt, der gegen Arminia Bielefeld (4:0) seine ersten beiden Treffer im Jahr 2022 erzielt hatte. Insgesamt kommt der Stürmer jetzt auf neun Tore in 26 Spielen.

Bundestrainer Hansi Flick hatte bereits betont, dass er Burkardt auf dem Zettel habe und ihn vor Ort beobachte. Bei den Länderspielen am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Sinsheim gegen Israel und drei Tage darauf in den Niederlanden setzt er im Angriff aber auf etablierte Kräfte. Burkardt spielt mit der U21 in der EM-Qualifikation am Freitag in Aachen gegen Lettland und am Dienstag in Israel.