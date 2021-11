Dortmund (SID) - Jude Bellingham von Borussia Dortmund steht im Kader der englischen Fußball-Nationalmannschaft für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele. Trainer Gareth Southgate berief den 18-Jährigen am Donnerstag in das 25-köpfige Aufgebot des EM-Zweiten, der in Wembley gegen Albanien (12. November) und in Serravalle gegen San Marino (15. November) spielt.

Vor dem letzten Doppel-Spieltag führt der Weltmeister von 1966 die europäische Qualifikationsgruppe I mit 20 Punkten vor Polen (17) und Albanien (15) an.