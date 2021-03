Düsseldorf/München - In der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat es kurz vor dem WM-Qualifikations-Auftakt gegen Island einen positiven Coronatest gegeben.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll es sich um Offensivakteur Jonas Hofmann handeln.

Spieler müssen auf Zimmern bleiben - Anschwitzen abgesagt

Der betroffene Spieler hat am Mannschaftstraining am Dienstag teilgenommen haben, aktuell aber keine Symptome aufweisen. Das teilte der DFB in einer Stellungnahme mit.

"Diese Nachricht ist natürlich so kurz vor dem Spiel bitter - für die Trainer und die gesamte Mannschaft. Aber wir sind guter Dinge, dass es bei diesem einzigen Fall bleiben wird, da wir bislang alle Hygienemaßnahmen sehr diszipliniert durchgeführt haben", hieß es von Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff.

Die Mannschaft wurde Berichten zufolge zum Verbleib auf den Zimmer aufgefordert, das Anschwitzen am Vormittag wurde kurzfristig abgesagt. Am Mittag bereitete sich das Team dann im Freien auf das anstehende Spiel gegen Island vor.

DFB-Sprecher: Spiel gegen Island soll stattfinden

Auswirkungen auf den Start der WM-Qualifikation am Abend gegen Island in Duisburg (ab 20:45 Uhr im Liveticker auf ran.de) scheint die positive Testung allerdings nicht zu haben. Laut DFB-Sprecher Jens Grittner soll die Partie trotzdem ausgetragen werden.

"Selbstverständlich werden wir sämtliche Vorgaben der Behörden umsetzen", teilte Bierhoff zuvor mit.

Neben dem betroffenen Spieler wurde ein weiterer Profi als Kontaktperson 1 eingestuft. Auch dieser Spieler musste sich in Isolation begeben und steht Bundestrainer Joachim Löw nicht zur Verfügung. Da die Nationalmannschaft in einem Hotel in Düsseldorf wohnt, erfolgte die Abstimmung mit dem Gesundheitsamt vor Ort.

