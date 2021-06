Herzogenaurach (SID) - Der Kollaps des dänischen Mittelfeldstars Christian Eriksen im EM-Spiel gegen Finnland (0:1) hat auch die deutsche Mannschaft erschüttert. Die Spieler und Bundestrainer Joachim Löw versammelten sich in ihrem EM-Camp in Herzogenaurach am Samstagabend vor einer Leinwand, die ein Bild Eriksens zeigte. "Lieber Christian Eriksen, wir sind in Gedanken bei Dir und wünschen Dir gute Besserung", schrieb der Twitter-Account der Nationalmannschaft dazu.

Eriksen (Inter Mailand) war kurz vor der Halbzeitpause im Parken-Stadion von Kopenhagen zusammengebrochen, Notärzte und Sanitäter retteten sein Leben mit einer Herzdruckmassage. Der 29-Jährige ist in stabilem Zustand und liegt im Krankenhaus.

Diskussionen gab es um die Entscheidung, das Spiel noch am Abend fortzusetzen - laut Mitteilung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) auf Wunsch beider Mannschaften. "Das ist absoluter Wahnsinn, das hätte niemals passieren dürfen", sagte der 2014er-Weltmeister Christoph Kramer im ZDF.