Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Fußballerinnen präsentieren sich vor den kommenden Partien in der WM-Qualifikation in Frankfurt ihren Fans. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, absolviert das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am 30. August im Stadion am Brentanobad eine öffentliche Einheit. Start ist um 16.30 Uhr, Anhänger müssen wegen des nötigen Sicherheitskonzeptes vorab online kostenlose Einlasstickets buchen.

"Da wir leider bei unserem ersten Treffen nach der EM kein Heimspiel absolvieren können, möchten wir wenigstens ein für unsere Fans offenes Training anbieten", sagte Voss-Tecklenburg: "Für uns ist das auch eine Möglichkeit, danke für die tolle Unterstützung während der EM zu sagen und den Kick-off in die neue Saison gemeinsam zu begehen. Wir freuen uns sehr auf alle, die kommen."

Die DFB-Frauen treten in der ersten Länderspielphase der neuen Saison am 3. September (14.45 Uhr/ZDF) in der Türkei und am 6. September (18.30 Uhr/One) in Bulgarien zu WM-Qualifikationsspielen an. Das erste Heimspiel gegen Frankreich ist für den 7. Oktober zur Prime Time um 20.30 Uhr in Dresden geplant.