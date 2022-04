Köln (SID) - Sydney Lohmann vom deutschen Meister Bayern München und Lena Lattwein von Bundesliga-Tabellenführer VfL Wolfsburg fallen für die WM-Qualifikationsspiele der Frauen-Nationalmannschaft gegen Portugal in Bielefeld am kommenden Samstag und gegen Serbien in Belgrad drei Tage später aus. Mittelfeldspielerin Lohmann (21) wurde positiv auf das Coronavirus getestet, die gleichaltrige Lattwein fehlt wegen muskulärer Beschwerden.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte Ramona Petzelberger von Aston Villa und Chantal Hagel von der TSG Hoffenheim nach. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.