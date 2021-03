Frankfurt am Main (SID) - Für die deutschen Fußballerinnen steht im April ein Länderspiel-Doppelpack in Wiesbaden an. Wie das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Freitag beschloss, wird die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg neben dem bereits feststehenden Termin am 10. April (16.10 Uhr/ARD) auch drei Tage später am 13. April (16 Uhr/ZDF) in der hessischen Landeshauptstadt ein Testspiel bestreiten. Die Gegner sollen "zeitnah" bekannt gegeben werden, derzeit liefen noch finale Abstimmungen.