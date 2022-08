Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bekommt einen neuen Assistenten. Der frühere U19-Trainer Michael Urbansky rückt in das Betreuerteam der Frauen-Nationalmannschaft, die sich ab Dienstag in Frankfurt/Main auf die beiden abschließenden WM-Qualifikationsspiele vorbereitet.

"Er wird uns mit seiner Expertise, seiner tollen Persönlichkeit, der Art, wie er Fußball denkt und lebt, sowie seinem frischen und innovativen Blick bereichern", sagte Voss-Tecklenburg über den 41 Jahre alten Urbansky, der momentan die Pro-Lizenz des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) erwirbt: "Er ist ein Typ, der gut zu uns passt."

Nach der zurückliegenden EM-Endrunde hatte der DFB erklärt, dass die bisherigen Assistenten Thomas Nörenberg und Patrik Grolimund auf eigenen Wunsch ihre Posten räumen. Nach wie vor zum Stab des Vize-Europameisters gehören Assistentin Britta Carlson, Torwarttrainer Michael Fuchs und der für Neuroathletik zuständige Ex-Profi Jan-Ingwer Callsen-Bracker.

"Ich möchte dazu beitragen, das Team weiterzuentwickeln, Impulse zu setzen und unsere gemeinsame Auffassung von Fußball zu vermitteln", sagte Urbansky. Für Joti Chatzialexiou, den Sportlichen Leiter der Nationalmannschaften, war Urbansky der "absolute Wunschkandidat".

Die Deutschen müssen in den abschließenden WM-Qualifikationsspielen am Samstag in der Türkei (14.45 Uhr/ZDF) und am Dienstag kommender Woche in Bulgarien (18.30 Uhr/ARD One) antreten. Die DFB-Auswahl führt die Gruppe H mit drei Punkten Vorsprung auf Serbien an.

Ein Sieg aus den beiden Partien reicht dem zweimaligen Weltmeister, um sich das Ticket für die Endrunde im kommenden Jahr in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) zu sichern.