Köln - Die deutschen Fußballerinnen haben in den USA einen langersehnten Prestigeerfolg gegen den Weltmeister gefeiert. Durch das mitreißende 2:1 (0:0) im ersten von zwei Testspielen gegen die Gastgeberinnen beendeten die Vize-Europameisterinnen eine 19 Jahre lange Durststrecke gegen die US-Girls, die zudem nach 71 Partien wieder eine Heim-Niederlage kassierten.

Ein Eigentor von US-Torhüterin Casey Murphy (52.) brachte Deutschland in Fort Lauderdale glücklich in Führung, Superstar Megan Rapinoe (85.) glich als Joker aus. Das Siegtor erzielte die eingewechselte Paulina Krumbiegel (89.).

DFB-Frauen: 16.917 Zuschauer im Stadion

Bereits am Sonntag (23.00 Uhr) steht zum Abschluss des aufregenden EM-Jahres in Harrison/New Jersey der nächste Härtetest an, der zum Warmlaufen für die WM-Titeljagd im nächsten Sommer in Australien und Neuseeland dient.

Im Sunshine State hatte allerdings zunächst Hurrikan "Nicole" die Vorbereitung des DFB-Teams durcheinander gewirbelt. Am Spieltag aber hatte sich das Wetter beruhigt, stürmisch ging es nur auf dem Platz zu.

Vor 16.917 Zuschauern im Stadion des MLS-Klubs Inter Miami beorderte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg Kapitänin Alexandra Popp mit ihrer Kopfball- und Zweikampfstärke ins Mittelfeld, dafür begann Laura Freigang im Sturm. Ein halbes Dutzend EM-Heldinnen fehlt derzeit verletzt, die Belastungssteuerung stand im Jahresendspurt im Fokus.

Frohms mit starker Partie

Doch sofort entwickelte sich ein temporeiches Spiel. Für Deutschland setzte Spielmacherin Lina Magull (4./7.) die ersten Akzente. Als aber die Gastgeberinnen den Druck erhöhten, bekam die umformierte DFB-Abwehr ständig Probleme mit dem Weltklasse-Sturm um Alex Morgan.

Kapitänin Lindsey Horan (34./35.) verpasste gleich doppelt nur knapp die Führung für die USA, Nationaltorhüterin Merle Frohms wurde immer wieder gefordert. Für die EM-Zweiten sorgte nur Magull (45.+1) kurz vor der Pause noch mit einem Freistoß für Torgefahr.

Nach der Pause aber durfte Krumbiegel (TSG Hoffenheim) nach langer Verletzung ihr Comeback im DFB-Trikot geben und setzte gleich Impulse. Nachdem Horan erneut den Pfosten traf, führte der Konter zur deutschen Führung: Klara Bühls Abschluss nach toller Einzelleistung prallte vom Pfosten an Murphys Rücken und so ins Tor.

Die Führung verlieh der DFB-Auswahl sichtlich Rückenwind - mit toller Moral gelang der blendend aufgelegten Krumbiegel nach Rapinoes Ausgleich noch der Lucky Punch.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.