München - Die deutsche Nationalmannschaft ist in den Fokus der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch geraten.

Grund dafür ist die Entscheidung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar mit einer Kapitänsbinde mit der Aufschrift "One Love" anzutreten.

Michalski kritisiert: Reine Symbolik, aber kein politisches Statement

Der Deutschland-Direktor der Menschenrechtsorganisation, Wenzel Michalski, bezeichnete dies bei "Sky" als "reine Symbolik" und stellte klar: "Das ist ja kein politisches Statement, sondern man möchte darum herumkommen, die Regenbogenfahne zu tragen. Es wirkt ein bisschen unbeholfen, muss ich sagen."

Die "One Love"-Kapitänsbinde ist eben nicht in den Regenbogenfarben gestaltet, die für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt steht. In Katar, wo Homosexualität unter Strafe steht, hätte man mit dem Tragen eben jener Kapitänsbinde in Regenbogenfarben ein klares Zeichen setzen können.

DFB beteiligt sich an Entschädigung-Fonds für Katar-Arbeiter

Die Kampagne "One Love" entstand durch eine Arbeitsgruppe der UEFA, die sich auf Initiative einiger europäischer Nationalverbände unter anderem mit den Themen Menschen- und Arbeitnehmer-Rechten in Katar beschäftigt und auch über das Ende der Weltmeisterschaft hinaus beschäftigen soll.

An der "One Love"-Initiative beteiligten sich neben dem DFB-Team unter anderem auch noch England, die Niederlande, Belgien, Dänemark die Schweiz oder Frankreich.

Für die Arbeiter, die während der Bauarbeiten an der WM-Infrastruktur in Katar oftmals monatelang nicht bezahlt wurden, wurde mittlerweile ein Entschädigungs-Fonds eingerichtet. Daran beteiligt sich auch der DFB, wofür es von Michalski Lob gibt.

Dass der DFB diesen Fonds unterstütze, sei "eine tolle Sache" und der Menschenrechtler sagte im Generellen: "Ich glaube, der DFB hat einen großen Schritt voran gemacht, jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Aber es hat unglaublich lange gedauert."

