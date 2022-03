München/Aachen - Vor dem EM-Qualifikationsspiel der U21-Nationalmannschaft gegen Lettland (jetzt auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de) äußerte sich der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf am ran-Mikrofon zur aktuellen Situation der deutschen Nationalmannschaft, Hansi Flick und der Zukunft des deutschen Fußballs.

Der 60-Jährige stellte dabei vor allem das gemeinschaftliche Wirken in den Vordergrund. Von der nicht immer glorreichen DFB-Vergangenheit wil er sich nicht abschrecken lassen.

Neuendorf: "DFB ist und bleibt großartiger Verband"

"Der DFB ist und bleibt ein großartiger Verband. Wir leisten schon viel, beispielsweise für Amateure und den Fußball insgesamt. Es gibt unglaublich viele tolle Projekte, jetzt gerade auch in der Corona-Zeit, in denen es darum geht, wie wir mehr Trainer und Schiedsrichter rankriegen", so der ehemalige Vorsitzende des Fußball-Verbandes Mittelrhein.

Nichtsdestotrotz ist er sich auch der "Streits und Querelen" bewusst, die unter seinen Vorgängern durchaus vorhanden waren, machte aber klar: "Ich trete dafür an, dass das beendet wird".

Dafür hat Neuendorf "bereits erste Gespräche geführt" und erkennt ein "ziemlich gutes Miteinander". Die Grundlage für einen Neuanfang sieht er somit als gegeben an, zumal sich die Zusammenarbeit mit den Profivertretern der DFL wie Hans-Joachim Watzke oder Danata Hopfen "gut anfühlt".

DFB-Präsident Neuendorf: "Flick hat positiven Einfluss"

Auch zu den Veränderungen bei der A-Nationalmannschaft, die in den vergangenen Jahren einiges an Kredit bei den Fans eingebüßt hatte, hat der ehemalige Journalist eine klare Meinung: "Ich glaube schon, dass da ein gewisser Wandel stattgefunden hat zu Hansi Flick", so Neuendorf.

Er selbst erlebt den DFB-Trainer als "ruhigen und besonnen Mann mit positivem Einfluss auf die Mannschaft", der dafür sorgt, dass jetzt wieder "einiges in die richtige Richtung geht".

Und auch die U21-Auswahl sieht er in puncto EM-Qualifikation auf einem guten Weg. "Sie können die Quali aus eigener Kraft schaffen", schloss er seine Ausführungen ab.

