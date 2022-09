Nationalmannschaft

München - Die kommende Weltmeisterschaft in Katar (22. November bis 18. Dezember 2022) rückt immer näher. Traditionell wollen einige DFB-Spieler ihre Partnerinnen und ihre Familie während des Turniers vor Ort dabei haben. Wie das möglich sein soll, wird laut Informationen der "Bild" in den kommenden Tagen in einer Sitzung entschieden.

Denn Hotels sind während des Zeitraums wohl kaum noch verfügbar oder nur sehr teuer. Der DFB sei aber nicht bereit und in der Lage, über das gesamte Turnier eine Unterkunft für Angehörige von Spielern zur Verfügung zu stellen.

Gemeinsam mit DFB-Manager Oliver Bierhoff, Teammanager Thomas Beheshti und den drei Führungsspielern Manuel Neuer, Thomas Müller und Joshua Kimmich soll über die Thematik in den kommenden Tagen gesprochen werden und eine Entscheidung fallen. Unter anderem soll es darum gehen, wie lange der DFB möglicherweise eine Unterkunft blocken kann und welches Szenario Sinn ergibt.

Kimmich: "WM ist für Freunde und Familie ein Riesen-Ding"

Nationaltrainer Hansi Flick gilt als Fan davon, eine Wohlfühl-Atmosphäre für seine Spieler zu kreieren. Auch im Trainingslager in Marbella im Sommer waren die Familien einiger Stars dabei.

"Generell würden viele Freunde und Familien mitkommen, aber es ist sehr, sehr schwierig, was Hotels angeht - was ich so mitbekommen habe. Ich hoffe da ein bisschen auf den DFB, dass man da was machen kann. Als Privatperson ist es gar nicht so einfach, Hotels zu bekommen", sagte Kimmich zu der anstehenden Sitzung.

Und weiter: "Eine WM ist für Freunde und Familie ein Riesen-Ding und da habe ich natürlich auch gerne meine Familie dabei. Aber wie es am Ende umsetzbar ist, weiß ich gar nicht."

Da der DFB nun nicht mehr das Reisebüro "Euro Lloyd" für die Buchungen und Organisation für Hotels beauftragt, kümmert er sich bei diesem Turnier selbst darum.

