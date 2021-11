München/Wolfsburg - Corona-Alarm bei der deutschen Nationalmannschaft! Wie die "Bild" berichtet, musste das DFB-Team am Montagabend eine Mannschaftssitzung absagen.

Außerdem findet dem Bericht zufolge das Training am Dienstag nicht wie geplant statt, Bundestrainer Hansi Flick lässt im Hotel nur individuell trainieren. Bei dem betroffenen Spieler soll es sich um Niklas Süle handeln. Der Innenverteidiger des FC Bayern ist vollständig geimpft und hat keine Symptome. Süle erkrankte bereits vor einem Jahr an Corona.

Das Gesundheitsamt wies zudem an, dass sich neben Süle vier weitere Spieler trotz negativem Corona-Test in Quarantäne begeben müssen. Die Profis gelten als Kontaktperson der "Kategorie 1".

"Die Zahl der Corona-Infektionen ist zuletzt bundesweit wieder stark gestiegen. Deshalb setzen wir während der letzten Länderspielmaßnahme des Jahres die Hygiene- und Verhaltensregeln konsequent weiter um, um auch im aktuellen Infektionsgeschehen so verantwortungsvoll wie möglich zu handeln", wird Oliver Bierhoff zitiert. "Diese Nachricht ist so kurz vor den abschließenden beiden Spielen in der WM-Qualifikation sehr bitter - für das Trainerteam wie für die gesamte Mannschaft. Aber die Gesundheit geht selbstverständlich vor. Ich wünsche dem positiv getesteten Spieler schnelle Genesung und dass er weiterhin symptomfrei bleibt."

