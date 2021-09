Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist beim Heimdebüt des neuen Bundestrainers Hansi Flick klarer Favorit. Für einen Sieg am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Stuttgart gegen Armenien zahlt der Sportwettenanbieter bwin das 1,08-Fache des Einsatzes zurück. Die Siegquote des Tabellenführers Armenien in der Grupe J ist mit 26,00 notiert, ein Unentschieden mit 9,25.