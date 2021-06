München - Hansi Flick ist nicht zu beneiden. Nach den durchwachsenen Leistungen der DFB-Elf bei der EM und dem blutleeren Auftritt in Wembley ist klar: Die Aufgabe, vor der Titelhamster Flick steht, ist womöglich größer, als er selbst dachte.

Hoffnung macht vor allem, dass Flick bereits beim FC Bayern aus einem Trümmerhaufen eine Titelmaschine gemacht hat. Der 56-Jährige steht vor einem gewaltigen Berg von Aufgaben.

Klare Spielidee entwickeln

Löw verpasste es, der Mannschaft eine klare Taktik mitzugeben, mit der die Spieler auch umgehen konnten. Während er 2014 noch auf den Ideen aufbaute, die Pep Guardiola den Bayern eingeimpft hatte, suchte er mit der Dreier- bzw. Fünferkette stur einen Weg, der in die Sackgasse führte. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, haben viele Nationalspieler die Ideen des Bundestrainers nur zähneknirschend umgesetzt. Für einen Trainer fatal!

Löw ignorierte die unzähligen Warnsignale der letzten Monate und dachte wohl, die individuelle Klasse vieler Spieler würde schon irgendwie Erfolg bringen - schließlich hatte Löw zahlreiche Akteure im Kader, die 2020 bzw. 2021 die Champions League gewonnen haben. Flicks Aufgabe wird es sein, ein System zu finden, das diesen Leistungsträgern Positionen verschafft, auf denen sie sich wohlfühlen und die sie aus den Klubs kennen. Einen Joshua Kimmich wird man zum Beispiel dauerhaft auf der Sechser-Position sehen.

Sturmproblem lösen

Gerade wenn es um die Offensive geht, ist Flick gefordert. Löw ist es nicht gelungen, das ambitionierte Mittelfeld um Kroos, Müller und Gündogan mit den Stürmern zu verknüpfen. Zu oft hingen Gnabry bzw. Werner in der Luft. Zu häufig suchte man das offensive Glück in Flanken ohne einen geeigneten Empfänger im Sturmzentrum zu haben. Flick wird sich einen echten Stoßstürmer, wie Robert Lewandowski es ist, nicht schnitzen können.

Umso mehr muss es jetzt das Ziel sein, die Offensive neu aufzubauen und auch den hochbegabten Leroy Sane endlich zum Leistungsträger zu machen. Knackpunkt: Schon beim FC Bayern unter Flick konnte der 25-Jährige den Turbo nicht zünden. Wenn Flick es schafft, Sane auf dessen eigentliches Niveau zu heben, verändert sich die offensive Statik der gesamten DFB-Elf in die richtige Richtung. Denn in Sachen Tempo ist die deutsche Mannschaft mit Spielern wie Gnabry, Werner und eben Sane kaum zu überbieten.

Junge Spieler einbauen

Zugegeben, der Fundus an jungen Spielern, denen eine große Nationalmannschaftskarriere garantiert ist, ist eher klein - trotz des großartigen Erfolgs der U21 bei der EM. Umso mehr wird es Flicks Aufgabe sein, Spieler wie Florian Wirtz und Ridle Baku konsequent einzubauen. Gerade Baku könnte als agiler Rechtsverteidiger für Impulse sorgen und Joshua Kimmich eine Rückkehr auf die Sechser-Position ermöglichen.

Ein weiterer Rohdiamant, den Flick ja bereits beim FC Bayern schleifen konnte, ist Jamal Musiala. Der 18-Jährige setzte schon im Spiel gegen Ungarn ein Ausrufezeichen und hätte wohl auch gegen England helfen können, doch Löw wechselte ihn zu spät ein. Dass der scheidende Bundestrainer Musiala danach öffentlich mitteilte, dass er "noch nicht so weit" sei, zeigt auch, dass Löw das Händchen für junge Spieler abhandengekommen zu sein scheint. Flick gilt dagegen als wahrer Menschenfänger - diese Fähigkeit wird er bei den jungen Spielern besonders einsetzen müssen.

Kommunikation verbessern

Der späte Joachim Löw konnte seine Ideen den Fans nicht mehr wirklich vermitteln. Zu oft verfolgte er bei seinen Entscheidungen eine gewisse "Basta-Politik" und zeigte wenig Interesse daran, seine taktischen Maßnahmen glaubwürdig zu erklären. Beim Benennen der Probleme des Teams blieb er seltsam schwammig, eigene Fehler wollte er sowieso nicht eingestehen. So entstand der Eindruck, Löw wolle aus Eitelkeit und Starrsinn nicht an seinem System arbeiten.

Von Flick darf man erwarten, dass er die Kommunikation wieder verbessert. Bei den Bayern gelang es ihm in beispielloser Weise, keinerlei Zweifel an der Richtigkeit seiner Ideen aufkommen zu lassen - ohne dabei wie ein Oberlehrer aufzutreten. Dass er gerade im Austausch mit der Mannschaft seine Stärken hat, stellte er beim FCB ebenfalls unter Beweis. Unzufriedene Spieler suchte man vergeblich. Ein Kommunikations-Desaster, wie es Löw bei der Ausbootung von Boateng, Müller und Hummels unterlief, als er das Trio unangekündigt an der Säbener Straße überraschte, um ihnen den Laufpass zu geben, würde Flick niemals passieren.

Trends aufnehmen und Präsenz zeigen

Joachim Löw war, wenn es darum ging, sich ein eigenes Bild von aktuellen und potenziellen Nationalspielern zu machen, eher nachlässig. Zu selten ließ er sich auf den Tribünen der Bundesliga-Klubs blicken und verpasste es auch, hochkarätige Spiele zwischen zwei ausländischen Teams in der Champions League live im Stadion zu verfolgen. Und das obwohl oftmals viele Deutsche auf dem Feld standen.

Hansi Flick muss gerade zu Beginn seiner Amtszeit den direkten Draht zu den Vereinen suchen, von deren Arbeit er ja indirekt abhängig ist. Nur ein präsenter Bundestrainer kann Stimmungen in den Vereinen frühzeitig aufgreifen, Probleme lösen und die Auftritte seiner Nationalspieler analysieren. Flicks Botschaft an alle Beteiligten - und auch die Fans - muss sein: Ich bin da und ich kümmere mich!

Fans mitnehmen

Nur Präsenz allein wird die Liebe der deutschen Fans zu ihrer Nationalmannschaft allerdings nicht neu entflammen. Flick muss es gelingen, dem Team auch außerhalb des Platzes wieder ein Gesicht und den Anhängern Anknüpfungspunkte zu geben, sich mit der DFB-Elf zu identifizieren. Sinkende Zuschauerzahlen bzw. TV-Quoten waren bereits vor der Pandemie ein Problem des DFB.

Schuld daran war die extreme Kommerzialisierung nach dem WM-Titel 2014 bei gleichzeitig schwindender sportlicher Strahlkraft. Flick muss das wieder ins Gleichgewicht bringen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen! Denn die Fans spüren instinktiv, wenn sich hinter der Hochglanz-Fassade der Nationalmannschaft morsche Balken und bröckelnder Putz verbergen.

Den DFB befrieden

Joachim Löw machte bei all den Querelen innerhalb des DFB oft den Eindruck, als ginge ihn das alles nichts an. Natürlich ist ein Bundestrainer letzten Endes nur ein Angestellter, doch als Gallionsfigur des deutschen Fußballs muss Flick intern klarmachen, dass er keine Störfeuer duldet, die den ganzen Verband, aber auch seine Mannschaft in Verruf bringen.

Dass Flick nicht nur "der nette Hansi" ist, sondern auch mit harten Bandagen für seine persönlichen Interessen kämpfen kann, hat er beim FC Bayern bewiesen. Dort schloss er ein Bündnis mit der Mannschaft und stellte sich offensiv gegen Hasan Salihamidzic, der aus Flicks Sicht den sportlichen Erfolg gefährdete. Mit einem Abschied vom DFB wird der neue Bundestrainer nicht allzu schnell drohen können, doch sollte Oliver Bierhoff, Rainer Koch und anderen im Verband klar sein, dass Flick selbstbewusst genug ist, seine Wünsche auch über die Öffentlichkeit durchzudrücken.

Von Stefan Kumberger

