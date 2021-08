München/Frankfurt - Bundestrainer Hansi Flick legte die Hände zur Merkel-Raute zusammen und beendete seine erste wichtige Amtshandlung als Bundestrainer getreu dem "Wir schaffen das"-Motto der Kanzlerin. "Wir alle sind heiß drauf, mit der Mannschaft zu arbeiten und sie auf die Spiele vorzubereiten", sagte Flick im DFB-Video auf der Verbands-Internetseite: "Wichtig ist, dass die Mannschaft zeigt, was für eine Qualität sie hat, denn sie hat eine enorme Qualität." Sie sieht außerdem ein bisschen anders aus als zuletzt.

Flick holt für sein Projekt "Neustart" wie erwartet Marco Reus zurück - und zaubert drei Überraschungen aus dem Hut. In David Raum, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi berief der Nachfolger von Joachim Löw bei seiner ersten Nominierung drei Neulinge für den anstehenden Dreierpack in der WM-Qualifikation. Insgesamt stehen - auch bedingt durch Absagen einiger etablierter Profis - fünf U21-Europameister im 26-köpfigen Kader der A-Nationalmannschaft.

"Das ist eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern", sagte Flick dem SID. Der 56-Jährige gab zu, zum Einstand bewusst ein paar Reizpunkte gesetzt zu haben: "Es ist natürlich so, dass man als Trainer schaut: Wo gibt es interessante Spieler?"

DFB: Flick nominiert mehrere Debütanten

Nach Rücksprache mit U21-Trainer Stefan Kuntz und den Vereinstrainern habe er die eigenen Einschätzungen zu den Defensivspielern Raum (23/Hoffenheim), Schlotterbeck (21/Freiburg), Ridle Baku (23/Wolfsburg) sowie den Offensiv-Talenten Adeyemi (19/Salzburg) und Florian Wirtz (18/Leverkusen) "bestätigt bekommen", so Flick: "Deswegen freuen wir uns, dass sie dabei sind."

Auch Ausnahmetalent Jamal Musiala (18), den Flick schon bei Bayern trainierte, steht nach seinen zuletzt starken Auftritten in München wie erwartet im Kader für die Quali-Spiele in St. Gallen gegen Liechtenstein (2. September), in Stuttgart gegen Tabellenführer Armenien (5. September) und in Reykjavik gegen Island (8. September/alle 20.45 Uhr und bei RTL). Aktuell ist die DFB-Auswahl nur Dritter der Vorrundengruppe J.

Das Gros stellt aber weiter der bei der EURO im Achtelfinale gescheiterte EM-Kader um Kapitän Manuel Neuer. Auch mit dabei: Der zum Saisonstart formschwache Leroy Sane. Angreifer Reus, für Flick "einer der besten im letzten Drittel", ist nach seinem EM-Verzicht wieder dabei und darf auf sein erstes Länderspiel seit knapp zwei Jahren hoffen. Auch mit dabei: Der zum Saisonstart formschwache Leroy Sane.

Nationalmannschaft: Flick muss auf arrivierte Kräfte verzichten

Neben dem zurückgetretenen Rio-Weltmeister Toni Kroos fehlen verletzungsbedingt Mats Hummels und Robin Koch. Matthias Ginter musste wegen eines positiven Coronatests trotz vorheriger Doppel-Impfung absagen, Emre Can und Marcel Halstenberg fehlt es noch an der notwendigen Fitness. Andere wie Kevin Volland und Julian Draxler wurden aus Leistungsgründen nicht eingeladen.

"Es gibt immer ein paar Bauchschmerz-Entscheidungen", verriet der einstige Löw-Assistent Flick: "Aber ich kenne das noch aus meiner Zeit mit Jogi Löw. Wenn man einen Kader nominiert - das ist auch als Vereinstrainer so - gibt es immer auch Härtefälle."

Von seinem Team verlangt Flick neben der "All-in-Mentalität", die er ab sofort bedingungslos von allen einfordert, auch die maximale Ausbeute: "Neun Punkte - ohne Frage." Und das nicht irgendwie, sondern mit einem "attraktiven, begeisternden und erfolgreichen Fußball".

Um keine Zeit zu verlieren, trommelt er den Großteil seiner Spieler bereits am Sonntag im Stuttgarter Waldhotel zusammen - bei Vorgänger Löw war in der Regel der Montag Anreisetag. "Wir wissen, dass es eine kurze Zeit ist. Deswegen wollen wir früh anfangen, um unsere Idee, wie wir Fußball spielen wollen, gut rüberbringen zu können", betonte Flick.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.