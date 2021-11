Wolfsburg – Fünf Spiele, vier Tore, eine Vorlage: Leroy Sane ist unter Bundestrainer Hansi Flick zum Schlüsselspieler der Nationalmannschaft gereift.

Beim 9:0 gegen Liechtenstein zählte er zu den auffälligsten Spielern auf dem Platz – nicht nur wegen seiner zwei Tore, sondern auch aufgrund seiner Dribblings, seiner Tempowechsel und seiner Kreativität.

"Er hat in den letzten Wochen gezeigt, was für ein toller Spieler er ist. Er spielt mit einer Leichtigkeit - das ist schon beeindruckend. Er ist vom Laufstil her einfach einzigartig. In der Offensive hat er gezeigt, welche Qualitäten er hat", lobt Flick.

Schwere Anfangszeit beim FC Bayern

Vergangene Saison erlebte Flick als Trainer des FC Bayern München noch einen völlig anderen Sane. Nachdem er die Spielzeit 2019/2020 aufgrund eines Kreuzbandrisses fast komplett verpasste, wechselte er für eine Ablöse von rund 60 Millionen Euro zum FC Bayern.

Dort allerdings tat er sich schwer und fand nicht zu seinem Rhythmus. Die sechs Tore und zehn Vorlagen täuschen nur auf den ersten Blick darüber hinweg, dass er auch viele schwache Auftritte hatte.

Dass es Spannungen zwischen Sane und dem damaligen Bayern-Trainer Flick gegeben haben soll, bezeichnet dieser als Unsinn. "Wir haben nie Probleme miteinander gehabt", stellt Flick klar.

Die Formkrise von Sane zog sich in den Beginn der laufenden Saison hinein.

Den Tiefpunkt erlebte er im August, als er im Heimspiel gegen den 1. FC Köln von den eigenen Fans ausgepfiffen wurde. Genau dies wollte er nicht noch einmal erleben. "Ich habe mich aber nicht zurückgelehnt und gesagt: ‚Ich schau mal, wie es abläuft."

Stattdessen arbeitete er gemeinsam mit Julian Nagelsmann an der Wende.

Sane spielt unter Nagelsmann zentraler

Der Trainer des FC Bayern nahm eine taktische Anpassung vor, um die Stärken von Sane besser in den Vordergrund zu rücken. "Wenn er zentrumslastiger spielt, hat er viel, viel mehr Aktionen und kürzere Gegenpressing-Wege," erklärt Nagelsmann.

Zudem lobt er die sogenannten "talentfreien Aktionen. Das bedeutet Aktionen, für die du kein Talent brauchst."

Galt Sane früher als ein Spieler, der sich zu wenig in die Verteidigung einschaltet und sich für seine offensiven Momente schont, arbeitet er nun viel gegen den Ball und scheut keine langen Laufwege. "Das sind so Momente, wo die Zuschauer ihn natürlich feiern - und das völlig zurecht", sagt Nagelsmann.

Flick lobt defensive Qualitäten von Sane

Dies hat auch Flick bei der Nationalmannschaft festgestellt: "Was mir noch mehr gefällt (als seine offensiven Qualitäten, Anm.d.Red.) ist sein Willen, dem Ball nachzujagen und dem Gegner zuzusetzen. Das hat er top gemacht in den letzten Wochen."

Durch seine engagierte Leistung stieg seine Beliebtheit nicht nur bei den Fans des FC Bayern, sondern deutschlandweit. Im September wurde Sane nach den Spielen gegen Liechtenstein und Island zum Spieler des Spiels gewählt. Selbige Ehre dürfte ihm nach dem 9:0 gegen Liechtenstein bevorstehen. In der Fan-Umfrage steht er mit großem Vorsprung auf dem 1. Platz.

Kurzum: Sane scheint nun endlich der Spieler geworden zu sein, den sich Fußball-Deutschland schon seit Jahren wünscht.

Aus Wolfsburg berichtet Oliver Jensen

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.