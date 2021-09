München - Nach dem etwas mühsamen 2:0-Erfolg gegen Liechtenstein steht für die deutsche Nationalmannschaft am Sonntagabend in der WM-Qualifikation in Stuttgart gegen Armenien schon das nächste Spiel an (ab 20:45 Uhr im Liveticker).

Bundestrainer Hansi Flick setzt auf folgende Aufstellung: Neuer - Hofmann, Süle, Rüdiger, Kehrer - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Reus, Sane - Werner.

