München/Frankfurt - Beim Deutschen Fußballbund (DFB) hatten sie zur ersten öffentlichen Regierungserklärung des neuen Bundestrainers Hansi Flick eine Kulisse gewählt, die verschiedene Interpretationen zuließ. Die Bühne für den Löw-Nachfolger sah eher aus wie ein Notbehelf: Vor einer betongrauen, unverputzten Wand war ein Sponsoren-Aufsteller platziert, davor stand ein breites Podium, Kabel ragten aus der Wand - etwas trostlos wirkte die Szenerie.

Doch beim DFB ist natürlich nichts dem Zufall überlassen. Flicks erster Auftritt fand in der Baustelle der neuen Verbandsakademie statt. Die Botschaft, die gesendet werden sollte, war eindeutig: Aufbruch! Hier entsteht etwas Großes!

Flick hat bei Bayern angepackt

Andererseits kann eine Baustelle natürlich auch bedeuten, dass etwas kaputt ist. Ein Komplettschaden ist die deutsche Nationalmannschaft nach der Europameisterschaft zwar nicht, aber eine Sanierung hat sie schon nötig. Wortspielereien, die Flick als neuen Architekten oder Baumeister bezeichnen, verbieten sich zwar, drängten sich aber spätestens dann auf, als der neue Bundestrainer in einem Imagefilmchen in Warnweste und mit Helm die Baustelle beging.

Das Baustellen-Bild dürfte Flick nicht stören. Er hat in seiner Zeit beim FC Bayern vorgelebt, dass er einer ist, der anpackt und die unverblümte Ansprache bevorzugt. Aus seiner Zeit beim Rekordmeister bringt er nicht nur Assistenztrainer Danny Röhl mit, der zusammen mit Marcus Sorg ein Gespann bildet, sondern auch seine Spielphilosophie. "Attraktiven, begeisternden und erfolgreichen Fußball", wolle er spielen lassen, um Deutschland möglichst wieder zurück in die Weltspitze zu führen.

"Das wird nicht von heute auf morgen gehen", betonte der 56-Jährige, "aber wir werden alles tun, um dieses Ziel zu erreichen". Die Münchner hatte er zu einer Pressingmaschine verschraubt, die beim Triple-Sieg unaufhaltsam durch Europa gewalzt war. Damals hatte Flick immer wieder betont, wie erfüllend die tägliche Arbeit mit der Mannschaft auf dem Rasen sei.

Schwierige Voraussetzungen bei Nationalelf

Dieses Privileg hat er als Bundestrainer nicht mehr. Die Nationalspieler kann er nur unregelmäßig versammeln. Und sein System des frühen Anlaufens muss perfekt harmonieren, sonst bietet sich den Gegnern viel Raum, sobald die erste Pressingreihe überspielt ist.

Trotzdem soll die Nationalmannschaft in Zukunft "früh attackieren" und "schnelle Tore nach Ballgewinnen" erzielen. Dieses Muster habe sich auch bei der EM bewährt, als die besten Teams vor allem mit "hohen Ballgewinnen" und "über Standardsituationen" zum Erfolg gekommen seien.

Flick ist bekannt dafür, den ruhenden Bällen eine besondere Beachtung zu schenken. Als Assistent von Löw soufflierte er beim WM-Gewinn 2014 seinem Chef ein, wie wichtig diese Situationen sein können. Bei der Kreierung neuer Varianten bezog er die Spieler stark mit ein.

Das ist Flicks Trainerteam

Nun hat Flick seinen eigenen Standardspezialisten ins Trainerteam geholt. Mads Buttgereit, bei der EM im Einsatz für Dänemark, dürfte bei seinem neuen Vorgesetzten offene Türen einrennen. Er sieht noch viel Potenzial bei Standardsituationen. Dass er seine Erfahrungen nun beim deutschen Team einbringen soll, hielt er zunächst für einen Witz, er habe bei Flicks Anruf "zuerst gedacht, da verarscht mich jemand".

Auch Andreas Kronenberg (SC Freiburg) ist als Torwarttrainer neu beim DFB, seinen langjährigen Wegbegleiter Hermann Gerland würde Flick auch "gerne als Scout dabei haben", Details müssten noch geklärt werden. Rio-Weltmeister Benedikt Höwedes verstärkt das Teammanagement.

Dem neuen Team war anzumerken, dass es vom ersten Augenblick an, eine Aufbruchsstimmung erzeugen will. Jedes Mitglied, allen voran Flick, betonte, man wolle der Mannschaft vollen Einsatz vorleben - fordere diese "All-in-Mentalität" aber auch von den Spielern ein. Wie wichtig es ist, ein Team mitzunehmen, das habe er von Löw gelernt, sagte Flick. Mit seinem Vorgänger habe er zwar lange telefoniert, aber noch kein Gespräch von Angesicht zu Angesicht geführt. "Er will erst mal durchatmen, die Zeit hat er auch verdient. Dann werden wir wieder Kontakt haben und schön essen gehen."

Hummels und Müller wohl weiter dabei

Für Flick ist die Zeit dagegen knapp. Am 26. August muss er erstmals seinen Kader berufen, für die drei WM-Qualifikationsspiele im September gegen Liechtenstein, Armenien und Island. Die Ziele Gruppensieg und direktes WM-Ticket sind trotz aktuell Platz drei realistisch.

Dass Flick bei seiner Nominierung dann große Überraschungen parat hält, ist eher unwahrscheinlich. Er sprach von einer "intakten Mannschaft" und er will "nur die besten Spieler Deutschlands" auswählen. Angesprochen auf Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng sagte er. "Wenn sie Topleistungen abrufen - ich gehe mal davon aus, dass sie das noch können - dann sind sie Teil dieser Mannschaft."

Flick will auch Talente einbinden

Auch Marco Reus und Mario Götze dürfen darauf hoffen, wieder das Trikot mit dem Adler zu tragen. Götze sei "bei Eindhoven wieder in die Spur gekommen", lobte der Bundestrainer, und der Dortmunder Reus sei für ihn "einer der besten Spieler im letzten Drittel".

Doch Flick muss sich nicht nur um die alten Helden kümmern, sondern auch um die neuen Talente. Dafür will er mehr mit den Vereinen kommunizieren. "Der Nachwuchs ist eine gemeinschaftliche Aufgabe", sagte Flick: "Die Vereine bilden letztendlich aus. Wir können vom DFB aus nur unterstützen."

Der neue Bundestrainer hat viele Aufgaben und noch größere Erwartungen. Doch der Konsens in Fußball-Deutschland dürfte sein: Wenn einer diese Mannschaft flickt, dann Flick.

Tim Brack

