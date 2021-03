Update: 14:37 Uhr: Das war es!

Damit beschließt DFB-Pressesprecher Jens Grittner die Runde und bittet die Medienvertreter darum, keine Fragen zu einem etwaigen Nachfolger zu stellen. Am Freitag in einer Woche wird der Kader der anstehenden Länderspiele per Pressemitteilung bekannt gegeben.

Update: 14:32 Uhr: Zukunft des Trainerteams offen

Wie es mit den Co-Trainern Marcus Sorg und Andreas Köpke weitergeht ist offen. "Jeder Trainer bringt sein eigenes Team mit und das muss man denen auch zugestehen." Beide besitzen noch gültige Verträge.

Update: 14:28 Uhr: Nur wenige Spieler wussten Bescheid

Welche Spieler vor seiner Entscheidung davon wussten, das gab der Bundestrainer preis: "Ilkay Gündogan, Toni Kroos und Manuel Neuer. Die sind am längsten dabei und bei denen war es mir wichtig, dass sie es wissen."

Update: 14:26 Uhr: Bei neuem Trainer entscheidet das Präsidium

Wer letztendlich neuer Bundestrainer wird, das entscheidet nicht allein Sportdirektor Oliver Bierhoff: "Das DFB-Präsidium wird als letzte Instanz über einen neuen Trainer entscheiden", sagte DFB-Präsident Fritz Keller.

Update: 14:22 Uhr: Bierhoff zu Rangnick: "Was Kandidaten sagen, kommentiere ich nicht"

Nachdem sich Ralf Rangnick gestern bei "Sky" offensiv in Richtung einer Beschäftigung beim DFB äußerte, gab sich Bierhoff erneut gelassen: "Ich kommentiere nicht, was Kandidaten sagen." Ob der DFB einen ausländischen Trainer beschäftigen könnte? "Die Chancen sind eher gering", sagte Bierhoff.

Update: 14:18 Uhr: DFB-Reform? Keller: "Hier gibt es keine Denkverbote"

Auf die Frage, ob der DFB nicht wie 2004 reformiert werden müsste, zur Not auch unbequem, zeigte sich Fritz Keller offen: "Hier gibt es keine Denkverbote", sagte der gebürtige Freiburger. Oliver Bierhoff fügte angesichts der gehandelten Namen an: "Wir stellen nicht nach Umfragewerten ein, wer vielleicht beliebt oder unbequem ist."

Update: 14:15 Uhr: Bierhoff: "Wir respektieren bestehende Verträge"

Oliver Bierhoff äußerte sich zu einem möglichen Nachfolger: "Wir werden keinen Trainer kontaktieren, der momentan beschäftigt ist. Wir respektieren bestehende Verträge und sollten wir doch einen Trainer kontaktieren, der unter Vertrag steht, dann natürlich nur mit Abstimmung des aktuellen Vereins."

Update: 14:12 Uhr: Löws Zukunft nach der EM ungewiss

Joachim Löw stellte derweil klar, dass er sich momentan nicht mit seiner Zukunft beschäftige. "Ich bündle alle Energie in die nächsten drei Monate. Was danach kommt, darüber denke ich jetzt noch nicht nach." Erst gestern gab er an, seine Trainerlaufbahn noch nicht beenden zu wollen.

Update: 14:06 Uhr: Löw vergleicht aktuelle Situation mit 2010

Auf Nachfrage, was der neue Trainer dem DFB geben muss, wiederholte Löw seine Forderung, dass er Zeit bekommen sollte. Dabei stellt er einen Vergleich mit 2010 an und nennt dabei Mesut Özil, Thomas Müller und Jerome Boateng, die 2010 ihr Turnierdebüt gaben und 2014 auf ihrem Zenit war und sieht gleichzeitig Parallelen zu Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sane und Co. für die kommende WM.

Update: 13:59 Uhr: Kein Kommentar zu Müller und Hummels

Auf Thomas Müller und Mats Hummels angesprochen, reagiert der Bundestrainer derweil leicht gereizt. Er fordert, dass man ihm zuhören solle: "Die Tür steht weder auf noch zu, ich habe lediglich gesagt, dass man im Zuge der Pandemie den eingeleiteten Umbruch vielleicht unterbrechen muss." Löw wiederholte indes seine Aussagen vom Wochenende: "Ich muss die bestmögliche Mannschaft finden."

Update: 13:54 Uhr: Löw: "Spanien-Spiel und Kritik hat die Entscheidung nicht beeinflusst"

Joachim Löw sagt derweil, dass der öffentliche Druck und das Ergebnis in Spanien (0:6) keine Rolle bei seiner Entscheidung spielten. "Der Umbruch war richtig, das war aber ein großer Rückschlag." Löw verweist die Schwierigkeiten derweil auf die Corona-Pandemie: "Die Situation mit Bayern und Leipzig im Sommer, die zehnmonatige Pause, das war alles sehr schwer." Die endgültige Entscheidung traf Löw laut eigener Aussage vor ein paar Wochen erst.

Update: 13:49 Uhr: Bierhoff zur Trainersuche: "War nicht monatelang tatenlos"

Bierhoff führt aus, dass er immer auf diesen Fall vorbereitet war und erstickt gleich die Frage nach Namen im Keim. "Wie der Präsident sagte, wir haben Zeit", verweist der Sportdirektor des DFB auf die Worte seines Vorredners. "Wir werden für den DFB die beste Entscheidung treffen."

Update: 13:47 Uhr: Bierhoff: "Man merkt, dass da Gedanken losgetreten werden"

Oliver Bierhoff, der erstmals zu Wort kommt, sagt, dass er bereits ahnte, dass Löw zurücktreten würde: "Es hat mich nicht wie ein Blitz getroffen. Wenn man sich so lange kennt, dann merkt man, dass da Gedanken aufkommen." Zudem lobt er Löws Fingerspitzengefühl: "Er hat immer zu Spielern gehalten, auch wenn es in den Vereinen nicht gut lief."

Update: 13:43 Uhr: 2024 als Langzeit-Ziel

Weiter führt Löw aus, dass der neue Trainer für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland genug Vorbereitungszeit haben soll. "Ein neuer Nationaltrainer braucht Zeit. 2024 wird die neue Generation auf dem Leistungshöhepunkt sein. Dass Löw bei diesem Turnier Bundestrainer ist, schloss er für sich bereits frühzeitig aus.

Update: 13:39 Uhr: Löws Rücktrittsgedanken wuchsen bereits 2020

Joachim Löw gibt an, bereits 2020 über einen Rücktritt nachgedacht zu haben. "Während der Pandemie habe ich viel über meine Situation und die der Mannschaft nachgedacht." Seine Entscheidungen bereut er indes nicht: "Der Umbruch war die richtige Entscheidung."

Update: 13:37 Uhr: Löw: "Ich bin dankbar für diese Zeit"

Nach Keller spricht Noch-Bundestrainer Joachim Löw. "Ich bin dankbar für diese Zeit und für die Rückendeckung, die man in dieser Position braucht. Ich bin stolz auf die gemeinsamen Erfolge, die wir zusammen feiern konnten und gehe die letzte Aufgabe voller Enthusiasmus an."

Update: 13:35 Uhr: Keller: "Wir haben Zeit"

DFB-Präsident Fritz Keller hat zu Beginn das Wort. "Der Rücktritt kommt zum richtigen Zeitpunkt", erläutert Keller. Anschließend hält er ein Dankesplädoyer an Löw. "Wir haben Zeit", sagte Keller zudem zur Trainersuche.

Update: 13:30 Uhr:

Die Protagonisten haben sich auf dem Podium eingefunden, die Pressekonferenz beginnt in wenigen Momenten...

Update: 13:00 Uhr: Beginn um 13:30 Uhr

Die Pressekonferenz aus der DFB-Zentrale in Frankfurt beginnt um 13:30 Uhr.

Update: 12:45 Uhr: Laut Medienberichten: Hummels und Müller kehren in den Kader zurück

Wie unter anderem der "kicker" berichtet, soll auf der heutigen Pressekonferenz auch verkündet werden, dass Mats Hummels und Thomas Müller in den Kader der Nationalmannschaft zurückkehren werden. Joachim Löw hatte die beiden sowie Jerome Boateng Anfang 2019 aussortiert, sprach aber zuletzt davon, die Situation neu bewerten zu wollen.

12:30 Uhr: Pressekonferenz mit Joachim Löw

München/Frankfurt - Nach 15 Jahren im Amt entschied sich Joachim Löw, sein Amt als Bundestrainer niederzulegen. Zu diesem Anlass beruft der DFB ab 13:30 Uhr eine Pressekonferenz ein. ran.de hat sie im Liveticker.

