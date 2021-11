Köln (SID) - Die Nationalmannschaft will gegen Liechtenstein und drei Tage später in Armenien trotz Corona-Wirbel um Niklas Süle einen perfekten Jahresabschluss. Anstoß in Wolfsburg ist um 20.45 Uhr, im Rahmen des sportlich unbedeutenden WM-Qualifikationsspiels wird auch Ex-Bundestrainer Joachim Löw verabschiedet. Eine weitere Besonderheit: Nach 113 Jahren leitet mit Ivana Martincic erstmals eine Schiedsrichterin ein Spiel der deutschen Männer-Nationalmannschaft.

Für Bundestrainer Toni Söderholm geht das Casting für die Olympischen Spiele in Peking beim Deutschland Cup in die letzte Runde. Die Nationalmannschaft trifft zum Auftakt des Vierländerturniers in Krefeld ab 19.45 Uhr auf Russland. Die weiteren Gegner bis einschließlich Sonntag sind die Schweiz und die Slowakei.