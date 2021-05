Freiburg/München - Mit dieser Nominierung hatte niemand gerechnet, nicht einmal der Betroffene selbst.

"Ich kann es selbst noch nicht so in Worte fassen", erklärte Christian Günter vom SC Freiburg im Gespräch mit den Klub-Medien. Kurz zuvor hatte Bundestrainer Joachim Löw den Defensivspieler ins EM-Aufgebot des DFB-Teams berufen.

Was also zeichnet den 28-Jährigen aus?

Löw erklärte auf einer Pressekonferenz am Mittwoch die Vorzüge von Günter. Man erhoffe sich von ihm "in der Offensive wie in der Defensive eine gewisse Dynamik. Er bringt viel Energie, Schnelligkeit und eine gewisse Torgefahr ein".

Günter trifft gegen FC Bayern

So wie zuletzt beim 2:2 gegen den FC Bayern, als er mit einem furiosen Sprint auf der linken Seite den zweiten Freiburger Treffer selbst einleitete und anschließend nach Zuspiel von Teamkollege Vincenzo Grifo Bayern-Keeper Manuel Neuer überwand.

Günter, der in seiner Karriere nur einen Vereinswechsel vollzogen hat, ist kein absoluter Neuling im DFB-Dress. Immerhin acht Länderspiel-Minuten kann er aufweisen, die jedoch schon einige Jahre her sind. Vor sieben Jahren feierte der linke Verteidiger in einem Testspiel gegen Polen (0:0) sein DFB-Debüt.

Damals, im Vorfeld der WM 2014, hatte Löw einige Neulinge für das Polen-Spiel berufen, um den arrivierten Kräften eine Pause zu gönnen. Neben Günter debütierten damals auch unter anderem Andre Hahn, Sebastian Jung, Maximilian Arnold oder Oliver Sorg. Alle genannten Spieler blieben in der Folge ohne Länderspielminuten, obwohl Löw nach der Partie sagte: "Einige können bei den kommenden großen Turnieren prägende Figuren werden." Es sollte aber bis zum Jahr 2021 dauern, bis sich Löws Aussage zumindest bei Günter erfüllte.

Günter über Streich: "Er war von mir überzeugt"

In Freiburg entwickelte sich der Defensivspieler in der Zwischenzeit zum "Mr. Zuverlässig" und zum Publikumsliebling. SC-Coach Christian Streich hatte ihn in der A-Jugend gefördert und gefordert. "Er war von mir über­zeugt. Das hat er mir von Anfang an gezeigt. Plötz­lich machte ich als Kerl aus dem jün­geren Jahr­gang jedes Spiel in der A‑Ju­gend-Bun­des­liga. So brachte er mich peu-a-peu nach oben", erzählte Günter im Gespräch mit dem Magazin "11 Freunde".

Bei seinen Vorstößen über die linke Seite geht immer ein Raunen durch das Freiburger Stadion, sofern Zuschauer zugelassen sind. In der vergangenen Saison gelangen Günter zehn Torvorlagen und zwei Tore, in dieser Spielzeit steht er bei drei Toren und drei Vorlagen. Bemerkenswert: Günter ist ein echter Dauerbrenner und hat 2020/21 noch keine einzige Minute verpasst.

"Vielleicht hatte ich mehr Glück als andere. Denn alle arbeiten gewissenhaft an ihrem Körper. Aber wenn du doof umgetreten wirst, nützt dir das halt nichts", meinte Günter.

Günter rasierte sich Haare nach Krebsdiagnose bei Freundin

Im vergangenen Jahr wurde er erstmals zum Kapitän des Sport-Clubs gewählt. Dort setzt er mit seiner Regenbogen-Binde ein deutliches Zeichen über den Fußballplatz hinaus.

Doch Günter erlebte auch schwere Momente, wie im Jahr 2015. Bei seiner damaligen Freundin und heutigen Frau wurde Lymphknotenkrebs festgestellt. Aus Solidarität mit ihr rasierte sich Günter seine Haare ab. "Es war eine Extremsituation. Wir waren noch nicht lange zusammen, erst ein paar Monate. Wir waren 21 Jahre alt, da hat man andere Dinge im Kopf. In erster Linie natürlich sie, die plötzlich um ihr Leben kämpfen musste", blickte Günter auf diese schwere Zeit zurück.

Inzwischen ist sie aber wieder gesund. "Ein wun­der­schöner Moment. Wir sind dann erstmal nach Hause gefahren und haben einen Sekt getrunken. Und uns ein­fach gefreut", schilderte Günter den Tag, als der Krebs besiegt war.

Nun soll bei der EM für Günter ein weiterer wunderschöner Moment folgen, diesmal aber ohne die schrecklichen Momente davor.

Markus Bosch

