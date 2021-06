München – Die Erleichterung in Leroy Sane dürfte groß gewesen sein, als er in der 76. Minute gegen Lettland zum Endstand von 7:1 traf.

Zehn Minuten zuvor hatte er noch eine Großchance aus wenigen Metern vergeben. Dabei war es für den 25-Jährigen wichtiger denn je, sich noch einmal in den Vordergrund zu spielen.

Sein Problem: Die Offensivabteilung der deutschen Nationalmannschaft scheint mit Thomas Müller, Serge Gnabry und Kai Havertz erstklassig besetzt zu sein – auch ohne Sane.

Gegen Lettland kam er lediglich von der Bank. War das möglicherweise ein Fingerzeig für die Europameisterschaft?

Disput mit Kimmich

Trotz aller unbestrittener Qualität ist Sane nicht unantastbar. Seine Körpersprache und seine mangelnde Defensivarbeit stehen in der Kritik - nicht nur bei den Medien, sondern offenbar auch innerhalb der Mannschaft. "Hör auf zu jammern, Alter", rief ihm Joshua Kimmich kürzlich beim Testspiel gegen Dänemark zu.

Später relativierte Kimmich den Verbalangriff. "Ehrlich gesagt habe ich das gar nicht als Disput wahrgenommen", sagte der Defensiv-Allrounder in einer Presserunde:

"Es war einfach eine Situation, in der ich das Gefühl hatte, da haben wir jetzt eine Chance zu pressen. Leroy hatte sich in der Situation anders entschieden. Generell gibt es solche Situationen sehr, sehr oft auf dem Spielfeld. Es ist wichtig, dass wir viel miteinander sprechen."

Gleichwohl hob Kimmich die Qualitäten von seinem Vereinskollegen hervor: "Leroy ist für uns ein sehr wichtiger Spieler, weil er einfach eine unglaubliche Qualität mitbringt. Er ist ein Spieler, der uns gerade in den wichtigen Spielen mit seinen Fähigkeiten alleine tragen kann. Wobei es natürlich für uns wichtig ist, dass wir als Team kompakt und gut miteinander arbeiten."

Heißt also: Sane muss auch defensiv für das Team arbeiten.

Unterstützung von Löw und Rüdiger, scharfe Kritik von Matthäus

Laut Joachim Löw befindet er sich auf dem richtigen Weg. "Leroy hat sich in der Beziehung verbessert. Er hat im letzten Jahr gelernt, dass er nachgehen und defensiv arbeiten muss", sagt der Bundestrainer.

"Leroy ist offensiv schnell und kann gut dribbeln. Er ist ein anderer Spieler wie ein Emre Can, der immer mit dem Körper arbeitet. Jeder muss Defensivarbeit machen. Das ist eine Voraussetzung. Wenn Fehler passieren, dann muss ich nachgehen. Da hat er sich verbessert und das ist erfreulich."

Auch der deutsche Innenverteidiger Antonio Rüdiger nimmt Sane in Schutz: "Leroy ist ein Typ, der ein Spiel entscheiden kann. Er muss nicht unbedingt so sein, wie ich es bin. Man muss solchen Spielern auch einen gewissen Freiraum geben auf dem Platz, weil dann können sie wichtig sein."

Das sieht offenbar nicht jeder so.

Der ehemalige Nationalspieler und heutige TV-Experte Lothar Matthäus fand nach dem Länderspiel gegen Dänemark bei "Sky" kritische Worte.

"Jeder will spielen und das ist auch gut so. Aber keiner darf durch Verbreiten von schlechter Laune den Erfolg der Mannschaft gefährden", sagte er in Richtung Sane und füge hinzu: "Wenn nur zehn ans Limit gehen, reicht es nicht."

Selbstkritik: "Ich habe keine herausragende Saison gespielt"

Sane ist sich bewusst, dass seit seinem Wechsel von Manchester City zum FC Bayern München viel Kritik auf ihn einprasselt.

"Ich weiß, dass ich keine herausragende Saison gespielt habe", sagt er. "Ich wusste, dass es für mich generell schwieriger wird, vor allem körperlich durch die lange Corona-Pause und meine lange Knieverletzung. Wichtig war, dass ich in meinen Rhythmus zurückfinde. Ich denke, das habe ich in dieser Saison geschafft."

Ob das genügt, um bei dem Eröffnungsspiel gegen Frankreich eine tragende Rolle einzunehmen? "Der Trainer muss regeln, wer wo spielt", sagt Sane. "Ansonsten bin ich fokussiert und will der Mannschaft helfen, wenn ich auf dem Platz stehe."

EM 2021: Automatismen könnten Sane helfen

Für den Flügelspieler hat die Europameisterschaft einen hohen Stellenwert. "Eine EM gibt es nicht jedes Jahr. Es kommen die besten Spieler der besten Nationen zusammen. Es ist von jedem Spieler ein großer Traum, den Titel zu gewinnen. Dafür geben wir unser Bestes", sagt Sane.

Der frühere Schalker hat bislang 29 Länderspiele absolviert und sieben Tore geschossen. Bei der Europameisterschaft 2016 kam er im Halbfinale als Einwechselspieler gegen Frankreich zum Einsatz, konnte allerdings keinen Einfluss auf die 0:2-Niederlage nehmen.

Vor der Weltmeisterschaft 2018, die sich mit dem Vorrundenaus als Fiasko entpuppte, wurde er vor Beginn des Turniers überraschend aus dem Kader gestrichen.

Sein Vorteil gegenüber damals: Als Spieler des FC Bayern München ist er mit vielen Mitspielern eingespielt. Insgesamt acht Spieler des deutschen Rekordmeisters stehen im EM-Aufgebot.

"Dadurch kennt man noch besser die Automatismen. Das hilft ein bisschen", sagt Sane. "Aber im Endeffekt stehen nicht nur Bayern-Spieler auf dem Platz. Wir müssen alle zusammen funktionieren."

Die Frage ist eben nur, wie oft Sane ein Teil davon sein wird.

