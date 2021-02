München - Das Tauziehen um Toptalent Jamal Musiala scheint ein Ende gefunden zu haben. Wie die englische "Daily Mail" berichtet, hat sich der Spieler des FC Bayern München für die deutsche Fußballnationalmannschaftentschieden und könnte schon im März sein erstes A-Länderspiel für den DFB absolvieren.

Jugendnationalspieler Englands

Nach Informationen der Zeitung soll Musiala bereit sein, die Einladung von Bundestrainer Joachim Löw für die kommenden Länderspiele im März anzunehmen. Dank seiner zuletzt beständig guten Leistungen hatte der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler auch in England Begehrlichkeiten geweckt.

Der Sohn einer Deutschen und eines Nigerianers wurde in Stuttgart geboren, verbrachte aber einen Großteil seiner Jugend in England und durchlief somit auch alle Jugendmannschaften der "Three Lions".

Neuer Vertrag in München?

Neben seiner internationalen Zukunft scheint auch Musialas Zukunft beim FC Bayern München in trockenen Tüchern.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung wird der Jungstar pünktlich zu seinem 18. Geburtstag am 26. Februar mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet. Das Gehalt soll sich dabei auf knapp fünf Millionen Euro belaufen.

In der laufenden Saison kommt der 17-Jährige auf 24 Pflichtspiele und drei Tore für den deutschen Rekordmeister.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.