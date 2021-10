Köln (SID) - Die Mehrheit der deutschen Fußballfans rechnet mit der vollen Punkte-Ausbeute für die Nationalmannschaft in den anstehenden WM-Qualifikationsspielen. 81,1 Prozent der 1000 Befragten gaben in einer Umfrage der Voting-Plattform FanQ im Auftrag des Sport-Informations-Dienstes (SID) an, sie erwarteten Siege sowohl gegen Rumänien am Freitag als auch in Nordmazedonien am Montag (beide 20.45 Uhr/RTL).

Der von Bundestrainer Hansi Flick nominierte Kader wird von 64,5 Prozent als "stark bis sehr stark" eingeschätzt. 69,6 Prozent gaben an, mindestens eines der Qualifikationsspiele mit deutscher Beteiligung im Fernsehen verfolgen zu wollen.