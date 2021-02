München – Felix Magath kann sich Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß als neuen Boss des DFB vorstellen. Das verriet die Trainer-Legende im "Bild"-Podcast Phrasenmäher.

"Ich weiß nicht, ob es noch einen besseren als DFB-Präsidenten gäbe als Uli Hoeneß", sagte der 67-Jährige: "Er wäre sicher einer, der den DFB nach vorne bringen würde. Das ist sicher!"

Magath verwies dabei auf Hoeneß' erfolgreiche Ära beim Rekordmeister. Den FC Bayern habe Hoeneß "sensationell aufgestellt. Das ist sein Verdienst!"

"Ich habe mit ihm nix am Hut"

Magath arbeitete zwischen 2004 und 2007 für die Bayern und holte auf Anhieb zweimal das Double, was noch keinem Trainer zuvor gelungen war. In seinem dritten Jahr bei den Münchnern wurde der Coach entlassen.

Kontakt hätten er und Hoeneß trotz der turbulenten gemeinsamen Jahre beim Rekordmeister nicht mehr. "Er hat mit mir nix am Hut. Ich habe mit ihm nix am Hut. Das ist auch okay", verriet Magath.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.