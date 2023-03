Frankfurt am Main (SID) - Bundestrainer Hansi Flick hat die Nicht-Berücksichtigung von Nationalspieler Leroy Sane für die anstehenden Länderspiele mit aktuell eher geringen Einsatzchancen für den Profi von Bayern München erklärt. "Das große Saisonfinale steht an, aber für uns ist auch wichtig, dass die Spieler nicht nur trainieren, sondern spielen. Diese Möglichkeit hätten bei uns nicht alle gehabt", sagte Flick am Montag in Frankfurt.

Man müsse im Leben Entscheidungen treffen, ergänzte der Bundestrainer, "wir haben uns für Serge Gnabry entschieden". Der Münchner Offensivspieler steht im Gegensatz zu seinem Klubkollegen Sane im Aufgebot für die Duelle mit Peru am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz und drei Tage später gegen Belgien in Köln.

Flick verzichtete allerdings auf mehrere etablierte Stars. Neben den Routiniers Thomas Müller und Ilkay Gündogan fehlen auch Antonio Rüdiger oder Niklas Süle in seinem ersten Kader nach der WM-Enttäuschung. Stattdessen hat er mit Blick auf die Heim-EM 2024 sechs Neulinge berufen.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann war beim Thema Sane am vergangenen Freitag noch ausgewichen. "Das müssen Sie Hansi fragen, das ist nicht meine Baustelle, ich nominiere ja nicht", sagte er. Flick habe es ihm "erklärt, aber das bleibt unter uns. Wir sprechen vertraulich über die Dinge - was er erzählen möchte, darf er gerne selber entscheiden."